So sieht der neue Kurs in Cordoba aus

Der Kurs in Cordoba wurde komplett neu angelegt und verfügt über alle Elemente einer modernen Motocross-Strecke. Der Boden kann in kurzer Zeit viel Wasser aufnehmen und die Zuschauer können die Strecke gut einsehen.

Am Vorabend des Auftakts zur Motocross-WM 2025 in Argentinien hat MXGP-TV-Kommentator Paul Malin die neue Strecke in Cordoba vorgestellt. Was mit Abstand wie Sand ausgesehen hat, hat sich in der Realität als härterer Boden dargestellt, der eine etwas hellere Farbtönung hat als gewöhnlicher Hartboden. Das Entscheidende ist aber, dass der Boden sehr schnell sehr viel Wasser aufnehmen kann. Obwohl es in den letzten Tagen heftige Regenfälle gegeben hat, musste die Strecke am Freitag schon wieder bewässert werden.

Husqvarna-Werksfahrer Liam Everts hat Parallelen zur US-Strecke in Hangtown ausgemacht. Die Zuschauer können fast den gesamten Kurs einsehen. Das Gelände, auf dem die Strecke zusammengeschoben wurde, war recht flach. Bereits im Januar haben die Aufbauarbeiten begonnen. Etwa eine Million Tonnen Erde sollen nach Angaben des Veranstalters bewegt worden sein, um die Sprunghügel und Rhythmus-Sektionen aufzubauen.

Nach den Wettervorhersagen sind für das Wochenende weitere Gewitter angekündigt, die allerdings vermehrt in den Abendstunden niedergehen sollen. Tagsüber soll es ruhiger bleiben. Die neue Strecke in Cordoba verspricht hochkarätigen Sport. Die WM 2025 kann beginnen.