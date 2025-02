Cordoba: Gewitter beim Saisonauftakt erwartet

Vor dem Saisonauftakt der Motocross-WM in Argentinien regnet es und auch für das Wochenende sind Regenschauer und Gewitter vorhergesagt. Für Simon Längenfelder gehören die Schutzbrillen zu den wichtigsten Utensilien.

Am kommenden Wochenende beginnt in der argentinischen Provinz Cordoba die Motocross-WM 2025. Sofern sich die Meteorologen nicht komplett irren, wird es sowohl am Samstag als auch am Sonntag Regen und Gewitter geben.

Der neu zusammengeschobene Retortenkurs befindet sich am Rande von Cordoba, der zweitgrößten Stadt Argentiniens. Die Rennstrecke ist dreißig Autominuten vom Stadtzentrum entfernt. Der Grand-Prix ist die 17. WM-Veranstaltung in Südamerika. Zum fünften Mal in der Geschichte des Sports wird der Saisonauftakt in Südamerika ausgetragen.

Cordoba befindet sich auf dem 31. südlichen Breitengrad und ist näher am Äquator als Patagonien (40. Breitengrad) gelegen. Dem entsprechend erreichen die Temperaturen höhere Werte. Für das kommende Wochenende sind Tageshöchstwerte von 27 Grad Celsius vorhergesagt.

«Die Brillen werden hier in Argentinien wohl das wichtigste Utensil werden», erklärt auch Red Bull KTM Werksfahrer Simon Längenfelder. «Es regnet schon die ganze Zeit.»