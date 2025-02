Wetter, Vorschau und Zeitplan: Argentinien Grand-Prix

Wegen der Zeitverschiebung beginnen die Rennen zum Saisonauftakt der Motocross-WM in Argentinien am kommenden etwas später als gewohnt. In diesem Jahr werden am Samstag auch die Qualifying-Sessions übertragen.

Am kommenden Wochenende beginnt im argentinischen Cordoba die Motocross-WM 2025. Die Wetteraussichten sind regnerisch. Sowohl für Samstag als auch für Sonntag sind Gewitter vorhergesagt und auch im Verlaufe der Woche hat es anhaltend geregnet, so dass der Sandkurs von Cordoba in jedem Falle aufgeweicht sein wird, selbst wenn es am Wochenende nicht regnen sollte.

Wegen der Zeitverschiebung beginnt die Veranstaltung in Europa später als gewohnt. Neu in diesem Jahr sind die Übertragungen der Zeittrainings am Samstag, die ab 17:15 MEZ über das kostenpflichtige Portal mxgp-tv.com übertragen werden.

In Cordoba sind in beiden WM-Klassen deutsche Fahrer am Start: In der MX2-Klasse startet der WM-Dritte des Vorjahrs, Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder, der in diesem Jahr mit der Nummer 27 an den Start geht.

In der MXGP werden mit Beta-Werksfahrer Tom Koch und Mark Scheu (Husqvarna) sogar zwei deutsche Piloten am Startgatter stehen. Für Tom Koch wird das Rennen in Argentinien der erste WM-Einsatz als Werksfahrer. Mit Jeremy Seewer (Ducati), Valentin Guillod (Yamaha) und Kevin Brumann (Husqvarna) werden drei Piloten aus der Schweiz teilnehmen. Das Feld ist mit zahlreichen Wildcardpiloten aus Argentinien, Brasilien und Chile und weiteren südamerikanischen Staaten aufgefüllt.

Mit großem Interesse werden wir in Argentinien den ersten WM-Auftritt von Ducati verfolgen. Zwar hat Ducati Corse im vergangenen Jahr bereits einige WM-Einsätze zu Testzwecken absolviert, doch in diesem Jahr geht es für die Ducatisti mit ihren beiden Fahrern, Jeremy Seewer und Mattia Guadagnini, erstmals in den realen Wettkampf über die ganze Saison.

So können die Rennen verfolgt werden*):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 01. März 2025



16:00 – Studio Show mit Paul Malin

17:15 – MX2 Zeittraining

17:55 – MXGP Zeittraining

19:15 – MX2 Qualifikationsrennen

20:00 – MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 02. März 2025



16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 1

19:00 - MX2 Lauf 2

20:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MEZ, ohne Gewähr