ADAC MX Masters Dreetz: Ticketpreise und Livestreams

Der 3. Lauf der ADAC MX Masters im brandenburgischen Dreetz am 14. und 15. August kann unter Zuschauerpräsenz stattfinden. 4.000 Besucher sind zugelassen. Zusätzlich bietet der ADAC einen kostenlose Livestreams an.

An diesem Wochenende (14.-15. August) findet auf der Sandstrecke im brandenburgischen Dreetz der 3. Lauf der ADAC MX Masters statt.

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Max Nagl (Husqvarna) geht der französische Exweltmeister, MXGP-Protagonist und Titelverteidiger Jordi Tixier (Sarholz KTM) als Favorit in die Rennen.

Maximal 4.000 Zuschauer sind an der Strecke zugelassen. Zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen wird den Gästen empfohlen, eine vorherige Anmeldung über das Portal Vorstart.de vorzunehmen und eine bargeldlose Bezahlung zu leisten. Damit werden auch die persönlichen Daten der Gäste für eine evtl. Rückverfolgung gespeichert.

An der Tageskasse besteht für Gäste die Möglichkeit, Eintrittskarten gegen Barzahlung zu erwerben. Die persönlichen Daten werden per Luca App oder schriftlich erfasst. Die Anmeldung erfolgt an einer der zwei Kassen. Dort erhalten die Gäste nach Überprüfung der Registrierung den Einlass. Ticketkäufer und Begleitpersonen müssen keinen negativen Coronatest, Selbsttest oder Impfnachweis vorlegen, da der Inzidenz aktuell kleiner als 20 ist.

Kinder bis 6 Jahren haben freien Eintritt.

Ticketpreise ADAC MX Masters Dreetz*)

Erwachsene:

Wochenende: 20€, Tageskasse 25€

Samstag: 10€, Tageskasse 12€

Sonntag: 15€, Tageskasse 18€

Familienticket:

Wochenende: 50€, Tageskasse 62€

Samstag: 25€, Tageskasse 30€

Sonntag: 40€, Tageskasse 45€

Kinder, 7-12 Jahre:

Wochenende: 10€, Tageskasse 25€

Samstag: 5€, Tageskasse 6€

Sonntag: 7,50, Tageskasse 9€

Camping:

Wochenende: 20€

Samstag: 10€

Sonntag: 10€

Weitere Informationen zur Veranstaltung und Anfahrt.

Zusätzlich bietet der ADAC an beiden Renntagen kostenlose Livestreams an.

Livestream Samstag (ab 12:45)

Livestream Sonntag (ab 10:10)

*) Angaben ohne Gewähr