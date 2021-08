Max Nagl (Husky) Rippenbruch, kein Start in Dreetz

Max Nagl, der Führende der ADAC MX Masters 2021, kann wegen mehrere Rippenbrüche nicht an den Rennen zum 3. Lauf der ADAC MX Masters im brandenburgischen Dreetz starten. Der Deutsche war im Training gestürzt.

Der Führende der ADAC MX Masters 2021, Max Nagl (Husqvarna), musste seine Teilnahme am 3. Lauf der Serie im nordwestlich von Berlin gelegenen Dreetz kurzfristig absagen. Grund ist eine Trainingsverletzung, die 3 gebrochene Rippen zur Folge hatte.

«Es passierte diese Woche im Training in Bergheim», erklärte Nagl gegenüber SPEEDWEEK.com. «Neben den 3 Rippen habe ich mir noch den kleinen Finger der rechten Hand abgeschabt. In Dreetz kann ich leider nicht fahren.»

Dies ist ein erneuter Rückschlag für Nagl. Der Kampf um die Meisterschaft wird damit schwierig. In 3 Wochen, am 4. und 5. September, findet in Drehna bereits der 4. Lauf der ADAC MX Masters statt. «Ob ich bis dahin wieder fit bin, kann ich im Moment noch nicht sagen. Ich versuche es in jedem Fall.»

Zu den Rennen auf der Sandstrecke im brandenburgischen Dreetz sind 4.000 Zuschauer zugelassen.