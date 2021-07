Max Nagl (Husqvarna): Samstagserfolg in Tensfeld

Max Nagl gewann den ersten Lauf in Tensfeld

Mit einer überzeugenden Leistung setzte sich Max Nagl (Krettek Husqvarna) auch im Sand von Tensfeld gegen Titelverteidiger und MX2-Exweltmeister Jordi Tixier (Sarholz KTM) durch. Dennis Ullrich bricht die ADAC MX Masters

Samstagsrennen der ADAC MXMasters im Sand von Tensfeld: Tabellenführer Max Nagl (Krettek Husqvarna) holte diesmal zwar nicht den 'holeshot', befand sich aber nach dem Start in der Spitzengruppe. Den Start gewann Dmitry Asmanov, bevor Jérémy Delincé in Runde 4 die Spitze übernahm. Nagl brachte sich in Position, übernahm die Führung, die er bis ins Ziel nicht mehr aus der Hand gab.

«Es war ein schwieriges Rennen», erklärte Nagl nach dem Rennen. «Nach einem guten Start habe ich etwas abgewartet, bevor ich attackiert habe. Doch als ich an der Spitze war, musste ich ganz schön kämpfen, um dort zu bleiben.»

Der amtierende ADAC MX Masters Champion Jordi Tixier (KTM) blies nach der Hälfte des Rennens ebenfalls zur Attacke. Vier Runden vor Rennende rutschte dem Franzosen jedoch das Vorderrad weg. Der Sarholz-KTM-Pilot ging zu Boden, konnte sich aber schnell aufrappeln und Delincé in der letzten Runde erneut überholen.

Tom Koch (Kosak KTM) haderte mit 'armpump' und wurde in der letzten Runde noch von Cyril Genot (Sarholz KTM) abgefangen.

Nicht dabei war übrigens Dennis Ullrich (Husqvarna), der nach dem Saisonauftakt in Bielstein auf P4 rangierte. Ullrich hat sich gegen die weitere Teilnahme an den ADAC MX Masters entschieden und begründete dies mit mangelnden Trainingsmöglichkeiten während der Corona-Pandemie und einigen Veränderungen in seinem persönlichen Umfeld.

Die Läufe 2 und 3 finden am Sonntag, den 18. Juli statt.

Ergebnisse Tensfeld, Samstag:

ADAC MX Masters, Lauf 1:

1. Max Nagl (D), Husqvarna

2. Jordi Tixier (F), KTM

3. Jeremy Delincé (B), Honda

4. Cyril Genot (F), KTM

5. Tom Koch (D), KTM

6. Gert Krestinov (EST), Honda

7. Anton Nordström Gra (S), Yamaha

8. Hardi Roosiorg (EST), KTM

9. Tim Koch (D), Husqvarna

10. Petar Petrov (BUL), Honda

11. Stefan Ekerold (D), Husqvarna

12. Mike Stender (D), Yamaha

13. Karlis Sabulis (LT), Husqvarna

...

DNS: Dennis Ullrich (D), Husqvarna

