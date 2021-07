Mit Video: Max Nagl (Husqvarna) siegt in Tensfeld

Mit einem 1-1-2-Ergebnis sicherte sich Max Nagl (Krettek-Haas-Racing-Team) den Gesamtsieg beim zweiten Lauf der ADAC MX Masters im Sand von Tensfeld, obwohl er im dritten Lauf in unerwartete Probleme geriet.

Nach seinem souveränen Erfolg beim Auftakt der ADAC MX Masters in Bielstein gewann Max Nagl (Krettek-Haas-Racing-Team) auch die Gesamtwertung des zweiten Laufs der ADAC MXMasters im Sand von Tensfeld. Nachdem Nagl das Samstagsrennen vor Jordi Tixier (Sarholz KTM) gewonnen hatte, legte er am Sonntag mit einem Start-Ziel-Sieg im zweiten Lauf den Grundstein für seinen erneuten Tagessieg.

Exweltmeister Jordi Tixier (Sarholz KTM) erreichte im zweiten Lauf das Ziel auf Rang 2, wurde jedoch wegen einer Flaggenmissachtung disqualifiziert. Dadurch rückte Cyril Genot (KTM Sarholz) auf P2 nach vorne. Jérémy Delincé (KMP Honda Racing Team) wurde Dritter.

Im dritten Wertungslauf am Sonntag geriet Nagl in unerwartete Probleme. Sein Motorrad ging am Startgatter kurz aus und lief in den ersten Runden nicht optimal. Tixier gewann diesmal den 'holeshot' und konnte danach einen ungefährdeten Laufsieg nach Hause fahren. Nagls technische Probleme ließen im weiteren Rennverlauf nach. Rang 2 im dritten Lauf reichte dem Deutschen jedoch für den klaren Gesamtsieg in Tensfeld.

«Der Start zum dritten Lauf war mit einem nicht sauber laufenden Motor sehr schwierig», erklärte Nagl nach dem Rennen. «Mitten im Rennen verschwanden dann die Probleme und ich konnte wieder normal fahren. Ich habe heute richtig Glück gehabt, denn das hätte schnell ein Ausfall werden können. Umso glücklicher bin ich darüber, dass es noch zum zweiten Platz in diesem Lauf und den Gesamtsieg gereicht hat.»

Gesamtergebnis MX Masters Tensfeld:



1. Max Nagl (D), Husqvarna, 72

2. Cyril Genot (F), KTM, 56

3. Tom Koch (D), KTM, 54

4. Jordi Tixier (F), KTM, 47

5. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 42

6. Gert Krestinov (EST), Honda, 40

7. Tim Koch (D), Husqvarna, 40

8. Jeremy Delincé (B), Honda, 40

9. Anton Nordström Gra (S), Yamaha, 36

10. Lukas Platt (D), Kawasaki, 33

...

DNS: Dennis Ullrich (D), Husqvarna

Video: Der Sonntag in Tensfeld: