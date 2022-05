Max Nagl (Husqvarna) siegt in Dreetz souverän

Mit 3 souveränen Laufsiegen hielt sich Krettek-Husqvarna-Pilot Max Nagl beim Auftakt der ADAC MX Masters im brandenburgischen Dreetz schadlos. Maximilian Spies (KTM) schaffte es bei den Youngsters aufs Podium.

Am Ende war der Sandkurs von Dreetz für alle Piloten eine echte Herausforderung. Selbst der für seine exzellente Fitness bekannte Max Nagl musste nach dem Zieleinlauf des dritten Laufs erst einmal tief durchatmen. Für den Weilheimer war der Saisonauftakt der ADAC MX Masters am Ende der perfekte Tag. Mit drei Laufsiegen hielt er sich schadlos und holte mit 75 die Maximalpunktzahl.

Im ersten Sonntagsrennen legte Krettek-Husqvarna-Pilot Max Nagl einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg hin. Er gewann das Rennen mit einem Vorsprung von fast einer halben Minute vor den beiden Sarholz-KTM-Piloten Adam Sterry und Jordi Tixier. Vierter wurde wie am Samstag erneut Stefan Ekerold (Husqvarna).

Den Start zum entscheidenden dritten Lauf gewann diesmal Sterry. «Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, innen in Führung zu gehen, denn eigentlich habe ich auch einen guten Start erwischt. Danach hat er eine richtig gute Pace vorgelegt und das Rennen hat richtig Spaß gemacht, denn er ist ein ganz fairer Fahrer. Er lässt seinem Gegner Platz, so dass man auch einmal nebeneinander in die Kurve fahren kann.»

Nachdem Nagl die Führung übernommen hatte, stürzte Sterry im Bereich der Whoops und fiel auf P5 zurück. Nagl gewann den dritten Lauf mit einem Vorsprung von 11,4 Sekunden vor Titelverteidiger Jordi Tixier, der nach schlechtem Start von P10 aus erneut nach vorne fahren musste. Tixier wurde mit einem 3-3-2-Ergebnis zweiter der Tageswertung. «Ich habe das ganze Wochenende über mit meinen Starts gehadert», erklärte der Franzose. «Es ist etwas enttäuschend, aber im Moment bin ich auch nicht wirklich fit. Ich hadere mit einer Zahninfektion, aber Max war heute eindeutig der bessere Fahrer.»

Stefan Ekerold (Husqvarna) schaffte es mit einem 4-4-3-Ergebnis wieder auf das Masters-Podium und war happy. «Ich habe zuletzt vor 5 Jahren in meiner Rookie-Season hier gestanden. Es waren 5 sehr lange Jahre. Ich habe auf dieser Strecke einen guten Rhythmus gefunden. Aber ich wusste auch, dass es am Ende sehr eng wird ums Podium. Meine guten Starts haben geholfen, danach habe ich meine Runden abgespult. Ich freue mich riesig, so in die Saison zu starten.»

Der zweite Lauf der ADAC MX Masters findet am 18.-19. Juni in Möggers (Österreich) statt.

Ergebnis MX Masters, Dreetz:

1. Max Nagl (D), Husqvarna, 1-1-1

2. Jordi Tixier (F), KTM, 3-3-2

3. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 4-4-3

4. Lars van Berkel (NL), Honda, 2-6-6

5. Cedric Gobben (B), Yamaha, 7-10-4

6. Tom Koch (D), KTM, 6-9-7

7. Adam Sterry (GB), KTM, 36/DNF-2-5

8. Jorge Zaragoza (E), Honda, 8-11-10

9. Miro Sihvonen (FIN), Honda, 5-5-33

10. Gert Krestinov (EST), Honda, 19-7-8

11. Tom Koch (D), Husqvarna, 16-12-9

12. Nico Koch (D), KTM, 10-13-14

Stand nach Lauf 1 von 8:

1. Max Nagl (D), Husqvarna, 75

2. Jordi Tixier (F), KTM, 62, (-13)

3. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 56, (-19)

4. Lars van Berkel (NL), Honda, 52, (-23)

5. Cedric Gobben (B), Yamaha, 43, (-32)

6. Tom Koch (D), KTM, 41, (-34)

7. Adam Sterry (GB), KTM, 38, (-37)

8. Jorge Zaragoza (E), Honda, 34, (-41)

9. Miro Sihvonen (FIN), Honda, 32, (-43)

10. Gert Krestinov (EST), Honda, 29, (-46)

11. Tom Koch (D), Husqvarna, 26, (-49)

12. Nico Koch (D), KTM, 26

Youngster Cup: Farres überzeugte

Selbst ein Startcrash zu Beginn des dritten Laufs konnte Guillem Farres vom Team Raths Motorsport am Ende nicht aufhalten. Der Spanier begann das Rennen aus dem hinteren Mittelfeld lieferte sich am Ende ein spannendes Duell mit Maximilian Spies (KTM), der von der ersten Runde an die Führung übernommen hatte. «Ich habe mir das Leben selber schwer gemacht», erklärte Spies nach dem Rennen. «Im zweiten Rennen sind mir die Abreißfolien ausgegangen und dann bin ich leider über den Lenker abgeflogen und habe viel Zeit verloren.» Auf den letzten Metern trickste Farres Spies im Bereich der Splitlane aus und hielt sich am Ende mit 3 Laufsiegen schadlos. Camden Mc Lellan (KTM) wurde mit einem 2-3-3-Ergebnis Zweiter. Maximilian Spies schaffte es mit einem 5-9-2-Ergebnis dann trotzdem noch aufs Podium. «Der Druck ist jetzt erst einmal raus», sagte der Ortrander. «Ich will den Titel auf jeden Fall holen.»

Ergebnis Youngster Cup, Dreetz:

1. Guillem Farres (E), KTM, 1-1-1

2. Camden Mc Lellan (ZA), KTM, 2-3-3

3. Maximilian Spies (D), KTM, 5-9-2

4. Nico Greutmann (D), Husqvarna, 4-7-7

5. Mike Gwerder (CH), KTM, 3-2-36

6. Bradley Mesters (NL), Kawasaki, 6-10-6

7. Noah Ludwig (D), KTM, 11-4-9

8. Marnique Appelt (D), KTM, 7-5-11

9. Rasmus Pedersen (DK), KTM, 20-6-4

10. Peter König (D), KTM, 14-14-5

Meisterschaftsstand Youngster Cup nach Runde 1:

1. Guillem Farres (E), KTM, 75

2. Camden Mc Lellan (ZA), KTM, 62, (-13)

3. Maximilian Spies (D), KTM, 50, (-25)

4. Nico Greutmann (D), Husqvarna, 46, (-29)

5. Mike Gwerder (CH), KTM, 42, (-33)

6. Bradley Mesters (NL), Kawasaki, 41, (-34)

7. Noah Ludwig (D), KTM, 40, (-35)

8. Marnique Appelt (D), KTM, 40, (-35)

9. Rasmus Pedersen (DK), KTM, 34, (-41)

10. Peter König (D), KTM, 30

Junior Cup

Mit einem 2-2-1-Ergebnis gewann der Niederländer Ivano van Erp (Yamaha) die Gesamtwertung der Rennen des ADAC MX Junior Cups. Maximilan Werner (Kosak KTM) konnte sich im dritten Lauf mit P2 hinter van Erp in Szene setzen.

Ergebnis MX Junior Cup, Dreetz:

1. Ivano van Erp (NL), Yamaha, 2-2-1

2. Julius Mikola (CZ), KTM, 8-1-3

3. Vlastislav Marek (CZ), KTM, 5-4-3

…

9. Maximilian Werner (D), KTM, 4-16-2

Meisterschaftsstand Junior Cup nach Runde 1:

1. Ivano van Erp (NL), Yamaha, 69

2. Julius Mikola (CZ), KTM, 58, (-11)

3. Vlastislav Marek (CZ), KTM, 54, (-15)

…

9. Maximilian Werner (D), KTM, 45, (-24)