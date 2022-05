Die ADAC MX Masters beginnen im Sand von Dreetz

Die ADAC MX Masters gehört zu den beliebtesten und attraktivsten europäischen Motocross-Rennserien. In diesem Jahr wird es acht Events geben. Pro Veranstaltung werden 3 Wertungsläufe ausgetragen.

Am kommenden Wochenende (21.- 22. Mai) startet das ADAC MX Masters im brandenburgischen Dreetz in die Saison 2022. Mit acht Veranstaltungen in diesem Jahr wird es die längste Serie seit 2015. Die vier Rennklassen ADAC MX Masters, ADAC MX Youngster Cup, ADAC MX Junior Cup 125 und ADAC MX Junior Cup 85 versprechen spannende Rennen. Fans können die Rennen sowohl an der Rennstrecke als auch im kostenlosen Livestream unter adac.de/mx-masters verfolgen. Die Live-Übertragungen beginnen am Samstag ab 12.45 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr.

In der Top-Klasse der ADAC MX Masters hat sich der amtierende Champion Jordi Tixier aus Frankreich vom KTM Sarholz Racing Team vorgenommen, als erster Fahrer der Geschichte den Titel-Hattrick mit drei aufeinanderfolgenden Meisterschaften zu gewinnen. Dass er auch im tiefen Sand sehr schnell ist, hat der ehemalige MX2-Weltmeister in den vergangenen zwei Saisons mehrfach gezeigt. Die beiden deutschen Top-Piloten, Max Nagl und Tom Koch werden im tiefen Geläuf von Dreetz sehr schnell unterwegs sein und haben ihrerseits klare Sieg- und Titelambitionen angemeldet.

Mit dem Briten Adam Sterry und dem Spanier Jorge Zaragoza stehen weitere internationale Hochkaräter mit WM-Erfahrung am Start. Auch WM-Urgestein Tanel Leok (Honda) will sich der internationalen europäischen Konkurrenz stellen. Die deutschen Starter Stefan Ekerold und Lukas Platt haben sich zum Saisonauftakt Top-5-Ergebnisse vorgenommen.

In den Nachwuchsklassen ADAC MX Youngster Cup, ADAC MX Junior Cup 125 und ADAC MX Junior Cup 85 haben sich ca.180 Teilnehmer aus 25 Nationen angemeldet. Abgesehen vom ADAC MX Junior Cup 85 fahren alle Klassen je drei Wertungsläufe, wovon die ersten bereits am Samstagnachmittag ausgetragen werden. Die Tages- und Wochenendtickets können online über www.vorstart.de/termine/tickets/ erworben werden.

Alle Rennen werden im kostenlosen Livestream übertragen. Zwischen den Läufen sorgen zahlreiche Interviews und interessante Einblicke aus dem Fahrerlager für Unterhaltung und aktuelle Informationen. Der Livestream wird auf www.adac.de/mx-masters ausgestrahlt. Am Samstag beginnt die Übertragung 12.30 Uhr, am Sonntag geht es um 10.10 Uhr los.

ADAC MX Masters im Livestream:

Livestream Samstag

Livestream Sonntag