ADAC MX Masters in Möggers: Vorschau und Livestream

Am kommenden Wochenende werden die ADAC MX Masters auf der idyllisch gelegenen Strecke in Möggers ihren zweiten Lauf ausrichten. Alle drei Wertungsläufe werden vom ADAC wieder im kostenlosen Livestream übertragen.

Am kommenden Wochenende (18./19. Juni) findet das Österreich-Gastspiel des ADAC MX Masters in Möggers mit den Klassen ADAC MX Masters, ADAC MX Youngster Cup sowie ADAC MX Junior Cup 85 statt. Bei der zweiten Veranstaltung dieser Saison jagen Europas beste Motocrosser auf der traumhaften Strecke am Bodensee die bisher in den Rennen ihrer Klassen ungeschlagenen Max Nagl, Guillem Farres und Maxime Lucas. Fans können die Rennen sowohl vor Ort an der Rennstrecke beobachten als auch im kostenlosen Livestream unter adac.de/mx-masters am Samstag ab 12.45 Uhr und Sonntag ab 10.15 Uhr anschauen.

Max Nagl (GER) vom Krettek-Haas-Racing-Team rückt nach seinem Dreifach-Sieg beim Saisonauftakt in Dreetz als Tabellenführer des ADAC MX Masters an. Der amtierende Champion Jordi Tixier (FRA) vom KTM Sarholz Racing Team sowie Stefan Ekerold (GER) auf der Husqvarna des Teams Bauerschmidt MB33 sind in der Tabelle die engsten Verfolger. Vizemeister Tom Koch (GER) vom Kosak Racing Team hat sich nach überstandener Fußverletzung einiges für das Rennen auf der idyllischen Hartbodenstrecke vorgenommen, um verlorenen Boden wettzumachen. Gleiches gilt für Tixiers Teamkollegen Adam Sterry (GBR), der in Dreetz einen technischen Defekt hinnehmen musste.

Jeremy Sydow (GER) vom Raths Motorsports-Team wird nach einer Verletzungspause das Rennen in Österreich nutzen, um wieder auf gewohntes Renntempo zu kommen, mit dem er in dieser Saison bereits Top-10-Platzierungen in der MX2 Weltmeisterschaft einfuhr. Die Österreicher Marcel Stauffer, Michael Sandner, Alexander Pölzleithner, Maximilian Hartl, Johannes Klein und Florian Hellrigl möchten bei ihrem Heimrennen besonders brillieren.

Neben der ADAC MX Masters Klasse treten in Möggers auch die Nachwuchsklassen ADAC MX Youngster Cup und ADAC MX Junior Cup 85 an. Im ADAC MX Youngster Cup wird der Rest des Feldes versuchen, den Dominator aus Dreetz, Guillem Farres vom Raths Motorsports-Team gefährlich zu werden. Beste Voraussetzungen dafür hat Mike Gwerder, der in Möggers Clubmitglied ist und den Kurs seit seiner Kindheit als Trainingsstrecke nutzt. Mit zwei Podestplatzierungen bewies er beim Saisonauftakt seine Stärke, musste jedoch auch einen Ausfall hinnehmen. Camden Mc Lellan und Maximilian Spies liegen hinter Farres auf den folgenden Meisterschaftspositionen und möchten den Spanier in Möggers in den Griff bekommen. Im ADAC MX Junior Cup 85 werden erstmalig in dieser Saison drei Wertungsläufe durchgeführt.

Fans können Tickets für das MX Weekend in Möggers über mx-tickets.com bereits im Vorverkauf erwerben. An der Strecke kann gecampt werden und den Fans wird neben spannenden Rennen auch eine große Aussteller- und Verpflegungsfläche geboten, inklusive Hüpfburg.

Alle Rennen aus Möggers werden im kostenlosen Livestream übertragen. Zwischen den Läufen sorgen zahlreiche Interviews für Unterhaltung und aktuelle Informationen. Der Livestream wird auf adac.de/mx-masters ausgestrahlt. Am Samstag beginnt die Sendung um 12.45 Uhr, am Sonntag startet die Übertragung bereits um 10.15 Uhr.

Das digitale Programmheft sowie Zeitpläne und Starterlisten stehen unter adac.de/mx-masters zum Download zur Verfügung.

ADAC MX Masters im Livestream:

Samstag: https://youtu.be/JjfT6ZyXbMk

Sonntag: https://youtu.be/QCIy82UVthc