Kalender-Update ADAC MX Masters 02.02.2022 - 17:34 Von ADAC

© ADAC Die ADAC MX Masters beginnen am 21./22. Mai 2022 in Dreetz

Die ADAC MX Masters der Saison 2022 starten am Wochenende 21./22. Mai in Dreetz in Brandenburg. Der ursprünglich Anfang April in Drehna geplante Saisonstart rückt an das Saisonende am 8./9. Oktober.