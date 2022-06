Masters-Finale in Fürstlich Drehna: Termin vorverlegt 01.06.2022 - 15:53 Von ADAC

© ADAC Das Finale der ADAC MX Masters findet am 2.10. in Drehna statt

Das ursprünglich am 8.-9. Oktober geplante Finale der ADAC MX Masters in Fürstlich Drehna wurde um eine Woche vorverlegt. Grund ist eine Terminkollision mit dem «Motocross of European Nations».