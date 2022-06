Waldkurs in Bielstein erwartet das ADAC MX Masters

Nach Möggers am bevorstehenden Wochenende findet am 2./3. Juli auf dem Bielsteiner Waldkurs der dritte Event der ADAC MX Masters 2022 statt. Was Besucher wissen sollten.

Nachdem 2021 die ADAC MX Masters in Bielstein die erste Großveranstaltung mit Zuschauern in der Region war, geht es in diesem Jahr deutlich zuschauerfreundlicher zur Sache. So gibt es unbegrenzt viele Tickets online, die Zuschauer können sich vor Ort frei bewegen und zum Beispiel wieder durchs Fahrerlager schlendern und den Fahrern hautnah begegnen.

Sportlich gesehen dürfen sich die Zuschauer über einen starken heimischen Fahrer freuen: Lukas Platt aus Gummersbach ist seit diesem Jahr Profi und lebt von und für Motocross. Der Fantic-Pilot tritt in der Masters-Klasse gegen WM-Piloten und einige der besten Fahrer Europas an.

Darunter auch gleich zwei ehemalige Weltmeister: Der Franzose Jordi Tixier ist sogar zweifacher Titelverteidiger der Serie. Mit dem deutschen Max Nagl kommt ein Publikums-Liebling auf den idyllischen Bielsteiner Waldkurs, der den einzigen deutschen Triumpf 2012 beim legendären Motocross der Nationen schaffte und Mannschafts-Weltmeister wurde.

Spannung ist in den neun Rennen in jedem Fall für die Zuschauer gegeben. Neben der Königsklasse Masters und dem Youngsters-Cup 250 ist 2022 erstmals der Youngsters-Cup 125 in Bielstein am Start und die Fahrer freuen sich schon darüber, die Hänge des legendären Waldkurses zu erklimmen.

Für ein perfektes Wochenende ist der Camping-Platz wieder eröffnet und gibt dem Motorsport-Fan die Möglichkeit der Familie einen Mehrwert zu bieten. Aus kulinarischer Sicht kann sehr viel entdeckt werden. Bratwurst war gestern, Street-Food ist heute: Saftige Burger, leckere Burritos, Premium Hot Dogs aus dem Smoker, exotisches Spanferkel aus Peru oder Mini-Donuts bieten einen regelrechten Gaumenschmaus.

Die Ticketpreise beginnen ab 15 Euro für Erwachsene. Alle Infos zum Event sind auf der Website des ADAC zu finden.