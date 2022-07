Tensfeld: Nagl und Spies gehen in Führung

Mit einem überlegenen Laufsieg gewann Tabellenführer Max Nagl (Husqvarna) das Samstagsrennen in Tensfeld. Im Youngster-Cup setzte sich Maximilian Spies (KTM) gegen Tabellenführer Guillem Farres durch.

Samstagsrennen zum 4. Lauf der ADAC MX Masters im im Sandkasten von Tensfeld: Mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg gewann der deutsche Haas-Husqvarna-Pilot Max Nagl den ersten Lauf. Titelverteidiger Jordi Tixier (KTM) kam diesmal gut aus dem Startgatter, konnte aber Nagl an der Spitze nicht gefährden. Kosak-KTM-Pilot Tom Koch kam auf P3 ins Ziel.

Nagl gewann das erste Rennen mit einem Vorsprung von 14,2 Sekunden, wobei er vor der letzten Runde bereits über 20 Sekunden Vorsprung auf seinen Verfolger Tixier herausgefahren hatte. «Ich hatte einen guten Start und hatte von Anfang an eine gute Pace», erklärte Sieger Max Nagl nach dem Rennen. «Von Anfang an habe ich versucht, gute Linien zu finden. Später habe ich etwas Pace rausgenommen, was es aber in diesem tiefen Sand eher erschwert.»



Als Gaststarter stand der nach langer Verletzungspause genesene MX2-Husqvarna-Werksfahrer Roan van de Moosdijk am Start. Er nutzte mit der 250er Maschine die Gelegenheit, um seine Konkurrenzfähigkeit unter Wettkampfbedingungen zu testen.

ADAC MX Masters Tensfeld, Lauf 1:

1. Max Nagl (D), Husqvarna

2. Jordi Tixier (F), KTM)

3. Tom Koch (D), KTM

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

5. Niclas Bjerregaard (DK), Yamaha

6. Lukas Platt (D), Fantic

7. Hardi Roosiorg (EST), KTM

8. Adam Sterry (GB), KTM

Youngster Cup: Erster Saisonerfolg für Spies

Der Spanier Yago Martinez (KTM) gewann den Holeshot zum Youngster Cup, doch Tabellenführer Guillem Farres (KTM) übernahm noch in der ersten Runde die Führung. Maximilian Spies (KTM) startete auf Rang 3. Der Ortrander blieb am Hinterrad von Farres und ging nach 18 Minuten mit einem engagierten Manöver an Farres vorbei in Führung und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 10 Sekunden Vorsprung vor Farres und Pedersen. «Endlich ist mir ein guter Start gelungen», erklärte Spies nach seinem ersten Laufsieg der Saison. «Zu Saisonbeginn haben mir die Starts die Rennen vermasselt, aber wir haben jetzt gefunden, woran es lag und ich hoffe, dass wir an der Stelle weitermachen können. Noah Ludwig (KTM) startete gesundheitlich angeschlagen und beendete das Rennen auf P8.

Ergebnis ADAC Youngster Tensfeld, Lauf 1:

1. Maximilian Spies (D), KTM

2. Guillem Farres (E), KTM

3. Rasmus Pedersen (DK), KTM

4. Camden Mc Lellan (ZA), KTM

5. Leon Rehberg (D), KTM

6. Yago Martinez (E), KTM

7. Peter König (D), KTM

8. Noah Ludwig (D), KTM

