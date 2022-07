Bielstein: Max Nagl siegt: Das Glück des Tüchtigen

Mit einem 1-2-1-Ergebnis sicherte sich Max Nagl (Husqvarna) auch den Tagessieg in Bielstein und baute seine Tabellenführung weiter aus. Nach dem Zieleinlauf des 3. Rennens gab es eine Rangelei zwischen Guillod und Jacobi

Der deutsche Krettek-Haas-Husqvarna-Pilot Max Nagl gewann den 3. Lauf der ADAC MX Masters auf dem Waldkurs in Bielstein. Während die WM-Piloten, allen voran Henry Jacobi (Honda), am Samstag noch keine Rolle spielten, musste Nagl am Sonntag etwas mehr kämpfen und hatte am Ende des Tages dazu noch das Quäntchen Glück.

Im ersten Sonntagsrennen erwischte Nagl einen schlechten Start und musste sich aus dem Mittelfeld heraus nach vorne kämpfen. Henry Jacobi führte in der ersten Rennhälfte. Guillod profitierte in der zweiten Hälfte des Rennens von einem Sturz Jacobis und wurde Laufsieger. Jacobi erklärte seinen Fehler nach dem Rennen: «Wir sind in der WM solche harten Strecken nicht mehr gewöhnt, deshalb mussten wir gestern noch etwas am Bike-Setting verbessern», erklärte der Thüringer. «Mit dem harten Fahrwerk, wie wir es in der WM fahren, hat man hier kein gutes Gefühl fürs Vorderrad. Deshalb bin ich wegen eines kleinen Steins auf der Strecke ausgerutscht. Das war natürlich meine Schuld, aber so habe ich den Laufsieg weggeschmissen.»

Im dritten Lauf wollte Jacobi diesen Fehler natürlich wieder ausbügeln und stürmte erneut in Führung. Guillod und Nagl bildeten die Verfolgergruppe und in den letzten Runden entbrannte ein Dreikampf zwischen den drei Top-3-Piloten. Jacobi wehrte mehrere Angriffe des Schweizers ab, während Nagl direkt dahinter in Lauerstellung auf seinen Moment wartete. Und der kam in der Linkskehre nach der Ziellinie. Jacobi bremste Guillod aus, so dass beide kollidierten und stürzten. Während Jacobi schnell wieder aufstehen und weiterfahren konnte, legte Guillod seine Yamaha mit Wut im Bauch noch zweimal ab. Im Ziel kam es dann zu kleineren Rangeleien seitens des Schweizers.

«Ich bin sauer über den Zwischenfall im dritten Rennen», erklärte Guillod nach dem Rennen. «Ich hatte im 3. Lauf das Tempo für den Laufsieg. Henry und ich haben unsere Meinungen nach dem Rennen ausgetauscht und es geklärt. Insgesamt bin ich dennoch zufrieden mit dem Wochenende und ich plane, auch in Holzgerlingen und Gaildorf bei den ADAC MX Masters zu fahren.»

Henry Jacobi hielt den Zwischenfall im dritten Lauf für normales Racing. «Wir waren uns nicht ganz einig. Das fällt in meinen Augen jedoch unter 'das ist Motocross'. Ich habe insgesamt viel Spaß hier gehabt.»

Max Nagl feierte am Ende mit einem 1-2-1-Ergebnis seinen dritten Tagessieg und baute damit seine Tabellenführung weiter auf 4 Zähler aus, nachdem er mit 26 Zählern Vorsprung angereist war. «Am Sonntag habe ich mir das Leben mit einem schlechten Start selbst schwer gemacht», erklärte Nagl. «Die Aufholjagd hat mich viel Energie gekostet. Im dritten Lauf war ich schon nach zehn Minuten recht müde und habe mich in dem Dreikampf zurückgehalten. Als sich die Chance auf die Spitze durch das Duell von Henry und Valentin bot, habe ich sie genutzt. Ich fühle mich derzeit sehr wohl und freue mich schon auf das vierte Rennen am kommenden Wochenende in Tensfeld.»

Jordi Tixier haderte in Bielstein erneut mit schlechten Starts und stürzte im dritten Lauf, doch mit einem 5-4-4-Ergebnis verteidigte er den zweiten Tabellenrang. Tom Koch (Kosak KTM) wurde in Bielstein 5. der Gesamtwertung und bleibt in der Tabelle weiterhin auf P3.

Ergebnis ADAC MX Masters Bielstein:

1. Max Nagl (D), Husqvarna, 1-2-1

2. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 2-1-3

3. Henry Jacobi (D), Honda, 3-2-2

4. Jordi Tixier (F), KTM, 5-4-4

5. Tom Koch (D), KTM, 4-6-7

6. Michael Sandner (A), KTM, 6-8-6

7. Adam Sterry (GB), KTM, 11-7-5

8. Ivo Monticelli (I), Honda, 7-5-14

9. Lorenzo Locurcio (VEN), KTM, 9-9-11

10. Gert Krestinov (EST), Honda, 10-16-12

11. Tim Koch (D), Husqvarna, 15-15-9

12. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 19-14-8

13. Jeremy Sydow (D), KTM, 13-1117

14. Lukas Platt (D), Fantic, 12-10-19

15. Boris Maillard (F), Suzuki, 16-17-10

Stand ADAC MX Masters nach Runde 3:

1. Max Nagl (D), Husqvarna, 215

2. Jordi Tixier (F), KTM, 171, (-44)

3. Tom Koch (D), KTM, 152, (-63)

4. Adam Sterry (GB), KTM, 134, (-81)

5. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 107, (-108)

6. Tim Koch (D), Husqvarna, 88, (-127)

7. Michael Sandner (A), KTM, 87, (-128)

8. Gert Krestinov (EST), Honda, 86, (-129)

9. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 67, (-148)

10. Boris Maillard (F), Suzuki, 67, (-148)

Die Rennen des ADAC MX Youngsters Cups wurden durch Penalties am Ende kräftig durcheinandergewürfelt. Noah Ludwig rangierte auf P3 und nach P3 im ersten Lauf war er auf Kurs zum Tagessieg, doch die Rennleitung verhängte erneut Strafversetzungen wegen Springen bei geschwenkten gelben Flaggen. Ludwig, Spies und Talviku wurden 10 Plätze zurückversetzt. Damit wurde der Sieger von Lauf 3 Maxime Grau (Husqvarna) mit einem 4-2-1-Ergebnis Tagessieger vor Guillem Farres (KTM), der seinen Vorsprung in der Tabelle sogar weiter auf 17 Punkte ausbauen konnte.

Mike Gwerder (WZ Racing KTM), der am Samstag schwer gestürzt war, konnte am Sonntag nicht antreten. Glücklicherweise ergaben die Untersuchungen keine Brüche, jedoch heftige und schmerzhafte Prellungen.

Ergebnis Youngster Cup, Bielstein:

1. Maxime Grau (F), Husqvarna, 4-2-1

2. Guillem Farres (E), KTM, 11-1-3

3. Camden Mc Lellan (ZA), KTM, 6-5-2

4. Noah Ludwig (D), KTM, 1-3-13

5. Cato Nickel (D), KTM, 3-7-15

6. Nico Greutmann (D), Husqvarna, 10-12-4

7. Jörgen- Mathias Talviku (EST), KTM, 2-8-18

8. Maximilian Spies (D), KTM, 5-9-12

9. Martin Venhoda (CZ), Husqvarna, 7-14-6

10. Yago Martinez (E), KTM, 16-6-8

...

42. (DNF) Mike Gwerder (CH), KTM, 40-DNS-DNS

Stand ADAC Youngster Cup nach Runde 3:

1. Guillem Farres (E), KTM, 189

2. Camden Mc Lellan (ZA), KTM, 172, (-17)

3. Maximilian Spies (D), KTM, 125, (-64)

4. Noah Ludwig (D), KTM, 116, (-73)

5. Mike Gwerder (CH), KTM, 105, (-84)

6. Jörgen-Mathias Talviku (EST), KTM, 98, (-91)