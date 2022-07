Livestream ADAC MX Masters Tensfeld

An diesem Wochenende gehen die ADAC MX Masters im Sand von Tensfeld in ihre vierte Runde. Tabellenführer Max Nagl (Husqvarna) geht als Favorit in die Rennen, die wieder im Livestream übertragen werden.

Nur eine Woche nach dem Rennen in Bielstein findet an diesem Wochenende bereits die vierte Runde der ADAC MX Masters in Tensfeld statt. Der tiefe Sand der Strecke in Schleswig-Holstein wird die Piloten fahrerisch und konditionell besonders fordern. In diesem Jahr ist Husqvarna-Pilot Max Nagl bislang in den Tageswertungen ungeschlagen. Er geht auch an diesem Wochenende als klarer Favorit in die drei Wertungsläufe. Der Deutsche gewann in dieser Saison alle drei Veranstaltungen und beendete lediglich zwei der bisherigen neun Läufen nicht als Laufsieger.

In diesem Jahr dürfen Fans die Rennen wieder live an der Rennstrecke in Tensfeld erleben. Tickets können vor Ort an der Tageskasse erworben werden. Am Samstagabend findet erstmalig ein Pitbike-Rennen der ADAC MX Masters-Teams statt. Bei der Autogrammstunde am Sonntag von 11.45 bis 12.15 Uhr stehen Max Nagl, Jordi Tixier, Tom Koch, Adam Sterry und Stefan Ekerold mit für Fotos und Autogramme am ADAC MX Masters Truck zur Verfügung.

Alle Rennen aus Tensfeld werden im kostenlosen Livestream übertragen. Zwischen den Läufen sorgen wieder interessante Interviews für Unterhaltung und aktuelle Informationen. Der Livestream wird auf adac.de/mx-masters ausgestrahlt. Am Samstag beginnt die Sendung um 13.00 Uhr, am Sonntag um 10.10 Uhr.

Stand ADAC MX Masters nach Runde 3:

1. Max Nagl (D), Husqvarna, 215

2. Jordi Tixier (F), KTM, 171, (-44)

3. Tom Koch (D), KTM, 152, (-63)

4. Adam Sterry (GB), KTM, 134, (-81)

5. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 107, (-108)

6. Tim Koch (D), Husqvarna, 88, (-127)

Stand ADAC Youngster Cup nach Runde 3:

1. Guillem Farres (E), KTM, 189

2. Camden Mc Lellan (ZA), KTM, 172, (-17)

3. Maximilian Spies (D), KTM, 125, (-64)

4. Noah Ludwig (D), KTM, 116, (-73)

5. Mike Gwerder (CH), KTM, 105, (-84)

6. Jörgen- Mathias Talviku (EST), KTM, 98, (-91)



