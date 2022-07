Noah Ludwig (KTM/P4): Pech während der Gelbphase

Die Entscheidung im ADAC MX Youngsters Cup in Bielstein fiel am grünen Tisch. Die Rennleitung verhängte mehrfach harte Strafen wegen Springens bei geschwenkter gelber Flagge, was für Diskussionen sorgte.

Das bestimmende Thema des Wochenendes im ADAC Youngsters Cup von Bielstein waren die Penalties, die wegen Springens bei geschwenkter gelber Flagge verhängt wurden. Die Rennleitung zeigte sich konsequent und verhängte Strafen, die entscheidend für den Ausgang des Rennwochenendes waren.

Am Samstag betraf es den Sieger und Meisterschaftsführenden Guillem Farres (KTM), der an der Unfallstelle von Mike Gwerder gesprungen war. Der Crash von Gwerder war auch der Grund für den späteren Rennabbruch. Der angeschlagene Schweizer wurde zunächst am Streckenrand ärztlich versorgt, konnte aber nicht abtransportiert werden. Als sich sein Zustand nach ca. 15 Minuten zu verschlechtern drohte, wurde von ärztlicher Seite der Rennabbruch gefordert, um Gwerder sicher von der Strecke zu bringen. Später stellte sich glücklicherweise heraus, dass er außer schweren Prellungen keine weiteren Verletzungen davongetragen hatte.

Sieger Farres wurde aber um 10 Plätze nach hinten versetzt, wodurch Ludwig zum Laufsieger erklärt wurde. Am Sonntag standen bei den Läufen 2 und 3 daher die Gelbphasen unter besonderer Beobachtung aller Beteiligten. Im dritten Lauf kam es dann wegen eines harmlosen Ausrutschers eines Nachzüglers zu einer Gelbphase. Grau, Ludwig, Spies und Talviku sprangen und zunächst hieß es, alle vier Piloten würden eine Penalty erhalten.

Nach dem Rennen gab es heftige Diskussionen und zunächst keine Siegerehrung. Die Rennleitung zog sich zur Beratung zurück und entschied, dass Grau keine Strafe erhielt, obwohl auch er bei Gelb gesprungen war, denn, wie die TV-Bilder klar zeigen, befand er sich (im Sinne des Wortes) in einer Grauzone, denn die Flagge wurde gehoben, als der Franzose schon in der Auffahrt des Sprungs war. Grau war zwar unter Gelb gesprungen, aber er hatte in dieser Situation kaum eine Chance, Tempo herauszunehmen.

Die nachfolgenden Fahrer, Ludwig, Spies und Talviku, nahmen ihrerseits zwar deutlich Tempo heraus, aber sie hoben dennoch an der Kuppe des Hügels ab. Die Fahrer beteuerten, dass an dieser Stelle die Flaggen schwer erkennbar waren. Die Situation, die zur Gelbphase führte, war in der Tat ungefährlich, aber dien Rennleitung musste mit gleichem Maß messen.

Ludwig, Spies und Talviku wurden schließlich um 10 Plätze nach hinten versetzt und für Ludwig war das Podium futsch. «Ich akzeptiere diese Entscheidung. Aber an dieser Auffahrt waren die Flaggen eigentlich kaum zu erkennen», gab Ludwig zu bedenken, der am letzten Wochenende noch dazu mit argen gesundheitlichen Problemen haderte. «Ob ich in Tensfeld fahren kann, ist im Moment noch nicht klar. Ich muss zur Zeit noch das Bett hüten. Ich hoffe, dass ich bis zum Wochenende wieder fit bin», erklärte Ludwig gegenüber SPEEDWEEK.com.

Ergebnis ADAC MX Youngster Cup, Bielstein:

1. Maxime Grau (F), Husqvarna, 4-2-1

2. Guillem Farres (E), KTM, 11-1-3

3. Camden Mc Lellan (ZA), KTM, 6-5-2

4. Noah Ludwig (D), KTM, 1-3-13

5. Cato Nickel (D), KTM, 3-7-15

6. Nico Greutmann (D), Husqvarna, 10-12-4

7. Jörgen- Mathias Talviku (EST), KTM, 2-8-18

8. Maximilian Spies (D), KTM, 5-9-12

9. Martin Venhoda (CZ), Husqvarna, 7-14-6

10. Yago Martinez (E), KTM, 16-6-8

...

42. (DNF) Mike Gwerder (CH), KTM, 40-DNS-DNS

Stand ADAC MX Youngster Cup nach Runde 3:

1. Guillem Farres (E), KTM, 189

2. Camden Mc Lellan (ZA), KTM, 172, (-17)

3. Maximilian Spies (D), KTM, 125, (-64)

4. Noah Ludwig (D), KTM, 116, (-73)

5. Mike Gwerder (CH), KTM, 105, (-84)

6. Jörgen- Mathias Talviku (EST), KTM, 98, (-91)