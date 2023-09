Livestream: ADAC MX Masters Saisonfinale in Dreetz

Im brandenburgischen Dreetz wird am kommenden Wochenende die Titelentscheidung der ADAC MX Masters 2023 fallen. Tabellenführer Max Nagl (Honda) bringt einen knappen Vorsprung von 13 Punkten vor Tom Koch (KTM) mit.

Am kommenden Wochenende (30. September bis 1. Oktober) wird im brandenburgischen Sand von Dreetz die Titelentscheidung der ADAC MX Masters fallen. Der amtierende Champion Max Nagl (KMP Krettek Honda) reist als Titelverteidiger mit einem knappen Vorsprung von 13 Punkten zu seinem Verfolger Tom Koch (Kosak KTM) zum Saisonfinale. Das Spitzenduell zwischen Nagl und Koch wird in Dreetz im Zentrum des Geschehens stehen. Exweltmeister Jordi Tixier (KMP Honda), der das letzte Rennen in Holzgerlingen gewinnen konnte, hat mit 60 Punkten Rückstand zur Spitze nur noch theoretische Titelchancen. Über das Wochenende werden 3 Läufe ausgetragen und damit können maximal 75 Punkte vergeben werden.

Die Wetteraussichten sind mit Tageshöchsttemperaturen von 20 Grad bei Sonnenschein, leichter Bewölkung und geringer Regenwahrscheinlichkeit gut. In Dreetz wird auch wieder mit einem starken Maximilian Spies (Kosak KTM) zu rechnen sein. Der Brandenburger hatte im Sand von Tensfeld seinen ersten Masters-Sieg geholt.

Der spanische WZ-Racing-KTM-Pilot Oriol Oliver hatte sich bereits beim letzten Event in Holzgerlingen den Youngsters-Titel vorzeitig gesichert. Er plant in Dreetz einen Einsatz in der großen Klasse.

Meisterschaftsstand nach 7 von 8 Veranstaltungen:

1. Max Nagl (D), Honda, 411 Punkte

2. Tom Koch (D), KTM, 398, (-13)

3. Jordi Tixier (F), Honda, 351, (-60)

4. Adam Sterry (GB), KTM, 327, (-84)

5. Maximilian Spies (D), KTM, 310, (-101)

6. Noah Ludwig (D), KTM, 204, (-207)

7. Henry Jacobi (D), KTM, 187, (-224)

8. Nico Koch (D), GASGAS, 187, (-224)

9. Jacub Teresak (CZ). Husqvarna, 174, (-237)

10. Tim Koch (D), Husqvarna, 164, (-247)

Auch wenn die Titelentscheidung im ADAC MX Youngster Cup bereits gefallen ist, geht es beim Finale noch um Edelmetall: Die beiden WZ Racing Piloten, Cato Nickel aus Deutschland und Mike Gwerder aus der Schweiz, trennen 29 Punkte. Gwerder und Walvoort auf P4 liegen nur 5 Punkte auseinander.

Tabellenstand nach Youngster Cup 7 von 8 Events:

1. Oliver Oriol (E), KTM, 374 Punkte, vorzeitig Champion

2. Cato Nickel (D), KTM, 276, (-98)

3. Mike Gwerder (CH), KTM, 247, (-127)

4. Jens Walvoort (NL), KTM, 242 (-132)

Im ADAC MX Junior Cup 125 führt der Däne Mads Fredsoe (KTM) die Tabelle mit 14 Punkten Vorsprung vor Maximilian Werner (Fantic) an. Der Tscheche Vitezslav Marek (KTM) rangiert punktgleich mit Werner auf Tabellenrang 3.

Im Rahmenprogramm des MC Dreetz e.V. bekommen die jungen Besucher auf dem Yamaha Quad-Parcours die Möglichkeit, kleine Quads und PW50-Motorräder auszuprobieren. Fans können ihre Tickets für die Rennen bereits vorab online zu vergünstigten Preisen unter vorstart.de erwerben. Camping für Zuschauer ist möglich. Am Sonntag von 12.15 bis 12.45 Uhr werden Max Nagl, Tom Koch, Jordi Tixier, Adam Sterry und Maximilian Spies den Fans bei der Autogrammstunde am ADAC MX Masters-Truck zur Verfügung stehen. Am Samstagabend wird im Festzelt Musik geboten, am Sonntagabend findet dort um 18.30 Uhr die Jahressiegerehrung mit anschließender Party mit DJ statt.

Alle Rennen aus Dreetz werden vom ADAC wieder im kostenlosen Livestream übertragen. Zwischen den Läufen sorgen Interviews für Unterhaltung und aktuelle Informationen. Am Samstag beginnt die Sendung um 13.30 Uhr, am Sonntag startet die Übertragung bereits um 10.00 Uhr.