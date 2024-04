ADAC MX Masters Dreetz im Livestream

Die MX Masters gehen in Drehte in ihre zweite Runde

Im brandenburgischen Dreetz findet die zweite Runde der ADAC MX Masters statt. Titelverteidiger Max Nagl (KMP Honda) rückt mit dem 'redplate' des Tabellenführers aus.

Am kommenden Wochenende (27./28. April) gehen die ADAC MX Masters auf dem Sandkurs im brandenburgischen Dreetz in ihre zweite Runde. Neben den ADAC MX Masters gehen die Fahrer des ADAC MX Youngster Cups, des MX Junior Cups 125 und des Junior Cups 85 an den Start.

Titelverteidiger Max Nagl (KMP Honda) hat nach seinem Sieg beim Saisonauftakt in Drehna das 'redplate' des Tabellenführers übernommen. Nagl, der seit vielen Jahren im belgischen Lommel lebt und trainiert, kommt der tiefe Sand in Dreetz sicher entgegen, aber Maximilian Spies (Kosak KTM) sowie die beiden Schmicker KTM Piloten Cornelius Toendel und Adam Sterry gelten ebenfalls als starke Sandfahrer.

Kosak KTM-Pilot Tom Koch haderte in Drehna mit im Training angeschlagenen Rippen und konnte mit diesem handicap nur Schadensbegrenzung betreiben. Jordi Tixier (KMP Honda) und Henry Jacobi (Sarholz KTM) stürzten beim Saisonauftakt und Masters-Rückkehrer Dennis Ullrich (Sarholz KTM) ging bei seinem Comeback leer aus.

Tabellenstand ADAC MX Masters nach Runde 1:

1. Max Nagl (D), Honda, 66 Punkte

2. Adam Sterry (GB), KTM, 59, (-7)

3. Maximilian Spies (D), KTM, 58, (-8)

4. Jere Haavisto (FIN), KTM, 50, (-16)

5. Tom Koch (D), KTM, 48, (-18)

6. Oriol Oliver (E), KTM, 38, (-28)

7. Noah Ludwig (D), KTM, 38, (-28)

8. Cornelius Toendel (N), KTM, 35, (31)

9. Henry Jacobi (D), KTM, 31, (-35)

10. Jacub Teresak (CZ), Husqvarna, 30, (-36)

11. Jordi Tixier (F), Honda, 29, (-37)

Neben der ADAC MX Masters Klasse treten in Dreetz erneut alle Nachwuchsklassen an. Im ADAC MX Youngster Cup rückt Edvards Bidzans (KMP-Honda) als Tabellenführer an. Der österreichische GASGAS Junior Maximilian Ernecker übernahm im 125er Junior Cup die Spitze und mit Lucas Leok übernahm in der 85er Klasse der jüngste Spross der Leok-Dynastie die Tabellenführung.

Die Klassen ADAC MX Masters sowie ADAC MX Youngster Cup bestreiten am Wochenende je drei Wertungsläufe. In den beiden Junior Cup-Klassen werden jeweils zwei Wertungsläufe ausgefahren.

Im Rahmenprogramm des MC Dreetz e.V. bekommen die jungen Besucher auf dem Yamaha Quad-Parcours die Möglichkeit, kleine Quads und PW50-Motorräder auszuprobieren. Fans können ihre Tickets für die Rennen bereits vorab online zu vergünstigten Preisen unter vorstart.de erwerben.

Alle Rennen aus Dreetz werden im kostenlosen Livestream übertragen. Zwischen den Läufen sorgen zahlreiche Interviews für Unterhaltung und aktuelle Informationen. Am Samstag beginnt die Sendung ab 14:30 Uhr, am Sonntag startet die Übertragung bereits 09:50 Uhr.

Das digitale Programmheft sowie Zeitpläne und Starterlisten stehen unter adac.de/mx-masters zum Download zur Verfügung.

Livestream Samstag

Livestream Sonntag