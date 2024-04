Max Nagl (Honda) gewinnt Saisonauftakt in Drehna

Mit einem 1-5-1-Ergebnis gewann KMP-Honda-Pilot Max Nagl die Auftaktveranstaltung der ADAC MX masters in Fürstlich Drehna vor Adam Sterry (Schmicker KTM) und Lokalmatador Maximilian Spies (Kosak KTM).

Ex-Weltmeister Jordi Tixier fehlte beim Auftaktrennen am Samstag im Fahrerfeld. Grund dafür war ein heftiger Sturz im Samstagstraining, der den Franzosen außer Gefecht setzte. Am Sonntag fühlte sich der französische KMP-Honda-Pilot wieder fit genug, um an den Start zu gehen. Sturzpech hatte auch Sarholz-KTM-Pilot Henry Jacobi, der im ersten Sonntagsrennen leer ausging. Mit einem angeschlagenen Knie betrieb der Thüringer am Ende Schadensbegrenzung.

Das erste Sonntagsrennen gewann der britische Schmicker-Racing-KTM-Pilot Adam Sterry mit einem Start-Ziel-Sieg. Samstagssieger und Titelverteidiger Max Nagl (Honda) erwischte keinen Start und musste sich vom Mittelfeld aus nach vorne kämpfen. Nach P15 in der ersten Runde erreichte er nach 4 Runden P8. Bis zur Hälfte des Rennens hatte der Weilheimer Rang 5 erreicht.

«Ich hatte im zweiten Lauf Probleme am Start», erklärte Nagl nach dem Rennen. «Mir ist die Starthilfeautomatik noch vor dem Start rausgesprungen und so kam ich natürlich nicht gut weg. Durch die Aufholjagd hatte ich mich ziemlich verausgabt, so dass der dritte Lauf dann ganz schön anstrengend wurde.»

Der Brite Adam Sterry (KTM) gewann den ersten Sonntagslauf vor Jere Haavisto (KTM) und Lokalmatador Maximilian Spies (KTM), der unter dem Jubel des Publikums erneut eine kämpferisch und fahrerisch starke Leistung ablieferte. Während er am Samstag noch vom Sturzpech verfolgt war, lief es für den Ortrander am Sonntag insgesamt rund, während Dennis Ullrich (KTM) und Henry Jacobi das Rennen wegen Stürzen nach 9 bzw. 7 Runden nicht beenden konnten.

Den Start zum dritten Lauf gewann der Spanier Oriol Oliver vor Max Nagl. Nagl blieb in Schlagdistanz zum Führenden und ging in Runde 5 in Führung. Danach kontrollierte der Vorjahressieger das Rennen erneut von der Spitze und gewann mit einem Vorsprung von 2,9 Sekunden vor Oliver, Max Spies und Adam Sterry. Mit einem 1-5-1-Ergebnis holte Nagl den Auftaktsieg in Fürstlich Drehna und übernahm damit auch die Tabellenführung vor Adam Sterry und Maximilian Spies.

Der norwegische Schmicker Racing KTM Pilot Cornelius Toendel, der im ersten Sonntagsrennen nach einem Sturz ohne Punkte blieb, konnte im dritten Lauf nach einem heftigen Abflug mit verbogenem Motorrad ebenfalls nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Toendel zeigte viel Kampfgeist und erreichte trotz Handicaps immerhin noch den achten Rang.

Kosak-KTM-Pilot Tom Koch wurde mit einem 6-4-6-Ergebnis Fünfter der Auftaktveranstaltung und Noah Ludwig holte auf P7 das beste Ergebnis für das deutsche Sarholz-KTM-Team.

Das Comeback des fünffachen Masters-Champions Dennis Ullrich war von zahlreichen Rückschlägen geprägt. Nach Startcrash am Samstag folgten weitere Stürze, so dass 'Ulle' am Ende leer ausging.

ADAC MX Masters Fürstlich Drehna:

1. Max Nagl (D), Honda, 1-5-1

2. Adam Sterry (GB), KTM, 5-1-4

3. Maximilian Spies (D), KTM, 4-3-3

4. Jere Haavisto (FIN), KTM, 9-2-5

5. Tom Koch (D), KTM, 6-4-6

6. Oriol Oliver (E), KTM, 12-14-2

7. Noah Ludwig (D), KTM, 7-7-11

8. Cornelius Toendel (N), KTM, 2-39-8

9. Henry Jacobi (D), KTM, 3-37-10

10. Jacub Teresak (CZ), Husqvarna, 8-16-9

11. Jordi Tixier (F), Honda, DNS-6-7

…

37. Dennis Ullrich (D), KTM, 28-36-36

Das KMP-Honda-Team hatte in Drehna gleich mehrfach Grund zum Feiern, denn Edvard Bidzans gewann mit einem 2-1-3-Ergebnis den Auftakt des ADAC MX Youngster Cups vor dem niederländischen Kosak-KTM-Piloten Bradley Mesters und dem Dänen Rasmus Pedersen (Yamaha). Nicolai Skovbjerg, der den ersten Lauf am Samstag gewonnen hatte, fiel im dritten Rennen auf P8 liegend aus und verpasste so das Podium.

ADAC MX Youngster Cup Drehna:

1. Edvard Bidzans (LT), Honda, 2-1-3

2. Bradley Mesters (NL), KTM, 3-3-2

3. Rasmus Pedersen (DK), Yamaha, 5-6-1

4. Nicolai Skovbjerg (DK), Yamaha, 1-4-35

5. Martin Venhoda (CZ), GASGAS, 12-7-4

6. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 8-8-8

7. Scott Smulders (NL), Honda, 10-11-5

8. Dave Kooiker (NL), KTM, 11-2-16

9. Peter König (D), KTM, 7-9-12

10. Bence Pergel (HU), KTM, 9-5-15

11. Jan Krug (D), Husqvarna, 6-25-6

Meisterschaftsstand Youngster Cup nach Runde 1:

1. Edvard Bidzans (LT), Honda, 67

2. Bradley Mesters (NL), KTM, 62, (-5)

3. Rasmus Pedersen (DK), Yamaha, 56, (-11)

4. Nicolai Skovbjerg (DK), Yamaha, 43, (-24)

5. Martin Venhoda (CZ), GASGAS, 41, (-26)

6. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 39, (-28)

7. Scott Smulders (NL), Honda, 37, (-30)

8. Dave Kooiker (NL), KTM, 37, (-30)

9. Peter König (D), KTM, 35, (-32)

10. Bence Pergel (HU), KTM, 34, (-33)

11. Jan Krug (D), Husqvarna, 30, (-37)