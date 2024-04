Max Nagl (Honda) gewinnt Auftakt in Dreetz

Max Nagl zog den Holeshot und gewann das Samstagsrennen in Dreetz

Titelverteidiger Max Nagl (KMP Honda) gewann das Samstagsrennen der ADAC MX Masters in Dreetz vor Maximilian Spies (Kosak KTM) und Jordi Tixier (KMP Honda). Dave Kooiker gewann das Youngster-Cup-Rennen.

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Titelverteidiger Max Nagl (KMP Honda) das Auftaktrennen zum zweiten Lauf der ADAC MX Masters im tief ausgefahrenen brandenburgischen Sand von Dreetz.

«Die Strecke war schon heute tief ausgefahren», erklärte Nagl. «Ich habe mich deshalb voll auf den Start konzentriert, um danach an der Spitze des Feldes meinen eigenen Rhythmus fahren zu können. Das hat gut geklappt, aber als die Überrundungen begannen, musste ich neue Linien suchen und habe damit viel Zeit liegengelassen.» Max Nagl, der mit 36 Jahren inzwischen der älteste Fahrer im Masters-Feld ist, zog den Holeshot und kontrollierte das Rennen von der Spitze. Adam Sterry (Schmicker KTM) stürzte in der ersten Kurve und musste eine Aufholjagd vom Ende des Feldes starten. Der Brite erzielte am Ende den 13. Rang.

Maximilian Spies (Kosak KTM) startete auf P3 hinter Nagl und Jere Haavisto (KTM), setzte sich in der 4. Runde gegen den Finnen durch und kam mit 18,9 Sekunden Rückstand hinter Nagl auf P2 ins Ziel.

Der französische KMP Honda Pilot Jordi Tixier, der vor einer Woche in Drehna heftig abflog und noch immer mit den Nachwirkungen seines Crashs zu tun hat, startete im Bereich der Top-6 und fuhr bis auf den dritten Platz nach vorne.

Der fünffache Masters-Champion Dennis Ullrich (Sarholz KTM) holte sich auf P14 erste Meisterschaftspunkte.

ADAC MX Masters Dreetz, Samstag:

1. Max Nagl (D), Honda

2. Maximilian Spies (D), KTM

3. Jordi Tixier (F), Honda

4. Jere Haavisto (FIN), KTM

5. Cornelius Toendel (N), KTM

6. Tom Koch (D), KTM

7. Noah Ludwig (D), KTM

8. Henry Jacobi (D), KTM

9. Jeremy Knuiman (NL), GASGAS

10. Tim Koch (D), Husqvarna

11. Oriol Oliver (E), KTM

…

13. Adam Sterry (GB), KTM

14. Dennis Ullrich (D), KTM

Der ungarische HTS-KTM-Pilot Bence Pergel gewann mit seiner Zweitakt-KTM den Holeshot zum Samstagsrennen des ADAC Youngster Cups. Dave Kooiker (Schmicker Racing KTM) übernahm in Runde 4 die Führung und gewann das Rennen nach einem heißen Ritt und mit einem Vorsprung von 5,5 Sekunden vor seinem Landsmann Scott Smoulders. Bester Deutscher wurde Jan Krug (SixtySeven Husqvarna) auf Rang 6.

ADAC Youngster Cup Dreetz, Samstag:

1. Dave Kooiker (NL), KTM

2. Scott Smoulders (NL), Honda

3. Bradley Mesters NL), KTM

4. Edvards Bidzans (LT), Honda

5. Rasmus Pedersen (DK), Yamaha

6. Jan Krug (D), Husqvarna

7. Nico Greutmann (CH), Husqvarna

8. Bence Pergel (H), KTM

9. Maxime Grau (F), KTM

10. Valentin Kees (D), KTM