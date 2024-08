Livestream und Vorschau: ADAC MX Masters in Jauer

Beim 7. Lauf der ADAC MX Masters in Jauer könnte es bereits am Samstag die vorzeitige Titelentscheidung zugunsten von Tabellenführer Max Nagl (Honda) geben. Alle Rennen werden im Livestream übertragen.

Am kommenden Wochenende (31. August bis 1. September ) wird im sächsischen Jauer der 7. und vorletzte Lauf der ADAC MX Masters ausgetragen. Titelverteidiger und der in der Meisterschaft führende Max Nagl (KMP Honda) bringt einen Vorsprung von 112 Punkten mit. Wenn von diesem Vorsprung am Samstag nach dem ersten Rennen noch 100 oder mehr Punkte übrig sind, ist Nagl vorzeitig Champion. Die vorzeitige Titelentscheidung könnte also bereits am Samstag fallen. Für Max Nagl wäre das der 5. Masters-Titelerfolg und er würde damit mit dem bisherigen Rekordhalter Dennis Ullrich (Sarholz KTM) gleichziehen.

Der Kampf um die Podiumsplatzierungen bleibt in jedem Falle spannend, denn Tom Koch und Maximilian Spies (beide Kosak KTM) trennen nur 6 Punkte und Jordi Tixier (Honda) und Adam Sterry (Schmicker Racing KTM) haben mit 6 bzw. 8 Punkten Rückstand zu Spies ebenfalls noch intakte Podiumschancen.

Meisterschaftsstand nach Runde 6 von 8:



1. Max Nagl (D), Honda, 396 Punkte

2. Tom Koch (D), KTM, 284, (-112)

3. Maximilian Spies (D), KTM, 278, (-118)

4. Jordi Tixier (F), Honda, 272, (-124)

5. Adam Sterry (GB) KTM, 270, (-126)

6. Jere Haavisto (FIN), KTM, 222, (-174)

7. Cornelius Toendel (N), KTM, 219, (-177)

8. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna, 193, (-203)

9. Noah Ludwig (D), KTM, 183, (-213)

10. Lukas Platt (D), KTM, 157, (-239)

Im ADAC MX Youngster Cup reist Nico Greutmann (Bauerschmidt Husqvarna) mit einem Vorsprung von 60 Punkten an.

Meisterschaftsstand ADAC MX Youngster Cup:



1. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 342 Punkte

2. Bradley Mesters (NL), KTM, 282, (-60)

3. Dave Kooiker (NL), KTM, 274, (-68)

4. Bence Pergel (H), KTM, 265, (-77)

5. Rasmus Pedersen (DK), Yamaha, 244, (-98)

6. Maxime Grau (F), KTM, 232, (-110)

7. Peter König (D), KTM, 216, (-126)

8. Jan Krug (D), Husqvarna, 203, (-139)

9. Ryan Alexanderson (AUS), KTM, 176, (-166)

10. Valentin Kees (D), KTM, 159, (-183)

Die Strecke in Jauer hat einige neue Sektionen erhalten, so dass mehr Überholoptionen und eine vielseitige Spurenwahl möglich sind. Fans können ihre Tickets an der Tageskasse oder für einen schnelleren Zutritt vorab online unter mc-jauer.de erwerben. Camping für Zuschauer ist möglich. Kinder ab 6 Jahren können an beiden Veranstaltungstagen nach Voranmeldung bei der ADAC MX Academy on tour in dreistündigen Schnupperkursen erste Motocross-Erfahrungen sammeln. Am Sonntag von 11:45 bis 12:15 Uhr werden Max Nagl, Tom Koch, Maximilian Spies und Jordi Tixier am ADAC MX Masters-Truck eine Autogrammstunde geben.

Alle Rennen aus Jauer werden im kostenlosen Livestream übertragen. Zwischen den Läufen sorgen Interviews für Unterhaltung und aktuelle Informationen. Am Samstag beginnt die Sendung um 14:45 Uhr, am Sonntag beginnt die Übertragung bereits um 09:50 Uhr.