Jan Krug (Husqvarna) im Krankenhaus: Zustand stabil

Nach dem heftigen Crash am Ende des zweiten Laufs der Youngsters-Klasse in Gaildorf wurde Jan Krug (Husqvarna) schwer verletzt ins Krankenhaus transportiert. Das Team teilte mit, dass sein Zustand stabil ist.

Am Ende des zweiten Laufs der Youngster Klasse in Gaildorf ereigneten sich 3 schwere Unfälle binnen weniger Minuten. Zuerst erwischte es Kosak-Pilot Valentin Kees, der in einer Wellensektion ausgerechnet mit seinem Teamkollegen Bradley Mesters kollidierte und heftig abflog. Damit war die Aufmerksamkeit des medizinischen Personals auf diese Unfallstelle gerichtet. Kees war noch nicht versorgt und es ereignete sich ein noch schlimmerer Unfall, als Jan Krug nach einem Sprung über den Lenker abflog und sich den Arm so schwer verletzte, dass er massiven Blutverlust erlitt. Offenbar wurde bei dem Crash die Arterie seines linken Arms aufgerissen.

Der nachfolgende Meisterschaftsaspirant Dave Kooiker (KTM) sprang an dieser Stelle, landete auf dem am Boden liegenden Motorrad von Jan Krug und ging ebenfalls hart zu Boden, so dass er zum dritten Lauf nicht mehr antreten konnte.

Wie das Team Sixtyseven Husqvarna mitteilte, befindet sich Krug in stabilem Zustand. Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir allen Verletzten von dieser Stelle aus gute Besserung sowie schnellstmögliche und vollständige Genesung.