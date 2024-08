​Rennabbruch in Gaildorf, Nico Greutmann gewinnt

Überschattet von 3 schweren Unfällen im ersten Sonntagsrennen gewann Tabellenführer Nico Greutmann (Husqvarna) alle 3 Youngsters-Läufe in Gaildorf und konnte sich in der Tabelle deutlich absetzen.

Vor dem ersten Sonntagsrennen der Masters-Klasse herrschte auf der Naturstrecke 'Auf der Wacht' in Gaildorf eine bedrückte Stimmung. Vier Minuten vor Ablauf der regulären Renndistanz des Youngster-Rennens kollidierte Valentin Kees (Kosak KTM) auf Rang 3 liegend in der Wellenpassage mit Bradley Mesters (Kosak KTM), schlug hart auf den Boden auf und blieb auf der Strecke liegen.

Kurz nach diesem Zwischenfall flog Jan Krug (Husqvarna) auf Platz 2 liegend in einer Rhythmuspassage nach der Landung auf dem Vorderrad ebenfalls über den Lenker ab und wurde am Boden von seinem Motorrad getroffen. Aus seinem linken Ellenbogen schoss das Blut heraus. Hinter ihm sprang Dave Kooiker (KTM) voll in das am Boden liegende Motorrad hinein und ging ebenfalls zu Boden. Die Rettungskräfte mussten sich nun also gleichzeitig um 3 verletzte Fahrer kümmern. Das Rennen wurde mit roter Flagge abgebrochen.

Kees konnte kurz aufstehen, brach dann aber am Streckenrand wieder zusammen. Jan Krug hatte extrem starke Blutung am Ellenbogen und haderte danach mit Kreislaufproblemen. Kees zog sich nach ersten Erkenntnissen eine Handgelenksverletzung zu. Die drei gestürzten Fahrer konnten zum dritten Lauf nicht erneut antreten.

Die Unfälle warfen einen Schatten über die ansonsten hochkarätigen Rennen. Nico Greutmann (Husqvarna) setzte sich im letzten Drittel des Rennens gekonnt gegen Bradley Mesters (KTM) durch, der den Tag mit einem 4-3-2-Ergebnis auf dem zweiten Rang der Gesamtwertung beendete.

Die Überraschung von Gaildorf war aber Leon Rudolph (Husqvarna), der im dritten Lauf den Holeshot zog und mit einem 3-6-3-Ergebnis auf dem dritten Podiumsrang stand.

Dave Kooiker lag vor dem Rennen in Gaildorf auf Tabellenrang 2. Nach seinem Nuller wegen Kettenriss am Samstag wurde er trotz seines Crashs im zweiten Lauf wegen des Rennabbruchs auf Platz 7 (Positin vor dem rennabbruch) gewertet, womit er sich noch 13 Punkte sicherte. Damit fiel Kooiker von Tabellenplatz 2 auf Rang 3 zurück. Zweiter ist nach 6 von 8 Läufen Bradley Mesters mit einem Rückstand von 60 Punkten zu Nico Greutmann.

ADAC Youngster Cup Gaildorf:



1. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 1-1-1

2. Bradley Mesters (NL), KTM, 4-3-2

3. Leon Rudolph (D), Husqvarna, 3-6-3

4. Bence Pergel (H), KTM, 7-5-4

5. Ryan Alexanderson (AUS), KTM, 6-4-5

6. Valentin Kees (D), KTM, 2-40-DNS

7. Peter König (D), KTM, 10-11-6

8. Paul Bloy (D), KTM, 5-10-14

9. Tom Schröder (D), GASGAS, 9-8-10

10. Martin Venhoda (CZ), GASGAS, 8-13-8

…

13. Jan Krug (D), Husqvarna, 39-2-DNS

…

17. Dave Kooiker (NL), KTM, 38-7-DNS

…

21. Scott Smoulders (NL), Honda, 18-22-17

Meisterschaftsstand:



1. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 342 Punkte

2. Bradley Mesters NL), KTM, 282, (-60)

3. Dave Kooiker (NL), KTM, 274, (-68)

4. Bence Pergel (H), KTM, 265, (-77)

5. Rasmus Pedersen (DK), Yamaha, 244, (-98)

6. Maxime Grau (F), KTM, 232, (-110)

7. Peter König (D), KTM, 216, (-126)

8. Jan Krug (D), Husqvarna, 203, (-139)

9. Ryan Alexanderson (AUS), KTM, 176, (-166)

10. Valentin Kees (D), KTM, 159, (-183)