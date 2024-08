Tom Koch (Kosak-KTM) holt ersten Saisonsieg

Mit einem 2-3-1-Ergebnis gewann Kosak-KTM-Pilot Tom Koch den 6. Lauf der ADAC MX Masters in Gaildorf und verbesserte sich damit in der Tabelle von Platz 5 auf Rang 2 hinter Tabellenführer Max Nagl (Honda).

6. Lauf der ADAC MX Masters in Gaildorf: Das Wochenende begann für Titelverteidiger und Tabellenführer Max Nagl (KMP Honda) schwierig. Am Samstag wurde er in der ersten Runde von einem vor ihm gestürzten Fahrer aufgehalten und fiel sogar aus den Punkterängen der Top-20. Nach einer Aufholjagd erreichte er das Ziel auf Platz 5.

Im ersten Sonntagsrennen wollte er eine solche Situation von Anfang an vermeiden, zog den Holeshot und führte das Rennen vor Blitzstarter Noah Ludwig (Sarholz-KTM), Marcel Stauffer (Osicka-KTM) und Tom Koch (Kosak-KTM) bis zur Hälfte des Rennens an, als er in Runde 8 plötzlich von der Führungsposition auf Rang 4 zurückfiel. Die genaue Ursache des technischen Problems war von außen nicht genau zu erkennen, es schien sich aber ein Stein in seine Hinterradbremse verklemmt zu haben. Immerhin konnte Nagl das Rennen auf Platz 4 zu Ende fahren.

An der Spitze konnte Marcel Stauffer seine Pace bis zum Schluss halten und den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 1,4 Sekunden vor Jordi Tixier (KMP-Honda) und Tom Koch (Kosak-KTM) gewinnen.

Den Start zum dritten Lauf gewann erneut Noah Ludwig (Sarholz-KTM), doch Marcel Stauffer zeigte auch in diesem Rennen, dass sein Laufsieg weder Zufall noch Schicksal war. Der Österreicher führte bis zur 4. Runde bis Tom Koch die Lücke sah und in Führung ging. Sowohl Max Nagl (Honda) als auch Jordi Tixier (Honda) und Maximilian Spies (KTM) haderten im dritten Lauf mit ihren Starts. Spies musste das Feld von ganz hinten aufrollen, Nagl befand sich ausgangs der ersten Runde nur auf Platz 13.

Tom Koch (KTM) setzte sich in der 3. Runde gegen Stauffer durch, kontrollierte danach das Rennen von der Spitze und gewann den dritten Lauf mit einem Vorsprung von 8,8 Sekunden vor Stauffer und dem erstaunlich gut aufgelegten, frisch gebackenen EMXOpen Europameister Jakub Teresak (Husqvarna) aus Tschechien. Mit seinem ersten Laufsieg der Saison holte sich 'ToKo' auch den ersten Tagessieg der ADAC MX Masters. Der Thüringer machte in der Tabelle einen gewaltigen Sprung von Platz 5 auf Rang 2, während Maximilian Spies in Gaildorf von Tabellenrang 2 auf Platz 3 zurückfiel.

Nagl kam im dritten Rennen auf Platz 5 ins Ziel und obwohl es für den Weilheimer in Gaildorf nicht gut lief, vergrößerte er seinen Vorsprung an der Tabellenspitze von 108 auf 112 Punkte, weil es für Spies in Gaildorf auch nicht optimal lief.

Jordi Tixier (Honda) fuhr im dritten Lauf auf Platz 4 nach vorne, wurde Zweiter der Tageswertung und verbesserte sich nach 6 von 8 Läufen von Tabellenrang 7 auf Platz 4. Der Franzose hat intakte Chancen, die Saison auf einem Podiumsplatz zu beenden. Marcel Stauffer erreichte mit einem soliden zweiten Platz im dritten Lauf den dritten Platz der Gesamtwertung und freute sich besonders angesichts seiner tragischen Verletzungsvorgeschichte über sein Podium beim Masters-Debüt.

Henry Jacobi (Sarholz-KTM), der in Gaildorf sein Comeback nach seinem schweren Unfall beim Deutschland-Grand-Prix gab, zeigte mit Rang 6 und Rang 8, dass er bereits wieder Speed aufgebaut hat. Über die Distanz wurde es für ihn am Ende schwierig. Im dritten Lauf rangierte er zunächst auf Platz 7, fiel auf Platz 9 zurück und beendete das Rennen nach 7 Runden an der Box. Jacobi wird am Montag in die USA reisen, um dort an den Rennen der US Nationals in Unadilla und Budds Creek teilzunehmen.

Am Ende des Tages feierten die Zuschauer den glücklichen Sieger Tom Koch. Am 31. August geht es in Jauer mit dem 7. Meisterschaftslauf weiter. Das Finale findet am 21. September in Holzgerlingen statt.

ADAC MX Masters Gaildorf:



1. Tom Koch (D), KTM, 2-3-1

2. Jordi Tixier (F), Honda, 1-2-4

3. Marcel Stauffer (A), KTM, 7-1-2

4. Max Nagl (D), Honda, 5-4-5

5. Noah Ludwig (D), KTM, 3-6-7

6. Maximilian Spies (D), KTM, 8-5-10

7. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna, 13-12-3

8. Adam Sterry (GB), KTM, 4-10-15

9. Dennis Ullrich (D), KTM, 20-7-6

10. Nico Koch (D), GASGAS, 10-11-13

11. Henry Jacobi (D), KTM, 6-8-32

12. Boris Maillard (F), Suzuki, 12-14-12

13. Mark Scheu (D), Husqvarna, 11-9-30

…

17. Jere Haavisto (FIN), KTM, 9-19-28

…

20. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 30-13-18

…

37. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 21-36-DNS

...

DNS: Cornelius Toendel (N), KTM

DNS: Oriol Oliver (E), KTM

Meisterschaftsstand nach Runde 6 von 8:



1. Max Nagl (D), Honda, 396 Punkte

2. Tom Koch (D), KTM, 284, (-112)

3. Maximilian Spies (D), KTM, 278, (-118)

4. Jordi Tixier (F), Honda, 272, (-124)

5. Adam Sterry (GB) KTM, 270, (-126)

6. Jere Haavisto (FIN), KTM, 222, (-174)

7. Cornelius Toendel (N), KTM, 219, (-177)

8. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna, 193, (-203)

9. Noah Ludwig (D), KTM, 183, (-213)

10. Lukas Platt (D), KTM, 157, (-239)