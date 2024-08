Gaildorf: Jordi Tixier (Honda) gewinnt Samstagsrennen

KMP Honda Pilot Jordi Tixier gewann das Samstagsrennen zum 6. Lauf der ADAC MX Masters in Gaildorf vor Tom Koch (Kosak KTM) und Noah Ludwig (Sarholz KTM). Tabellenführer Max Nagl (Honda) erreichte Platz 5 nach Problemen.

Samstagsrennen zum 6. Lauf der ADAC MX Masters in Gaildorf: Noah Ludwig qualifizierte sich im Zeittraining auf Platz 6 und katapultierte seine Sarholz-KTM zum Holeshot. In der ersten Runde wurde er vom österreichischen EMX2T-Europameister Marcel Stauffer (KTM) abgefangen, der das Rennen drei Runden lang anführte, bevor Ludwig erneut in Führung ging, bis in Runde 6 Jordi Tixier (Honda), der auf Platz 3 gestartet war, die Spitze erreichte und an Ludwig vorbei in Führung ging. In seinem Schlepptau befand sich Tom Koch (Kosak KTM), der eine Runde später am Ascherslebener vorbei ging, aber seinerseits die Lücke zum führenden Franzosen nicht schließen konnte. In der zweiten Rennhälfte blieben die Top-3 unverändert. Tixier gewann mit einem Vorsprung von 5,3 Sekunden vor Tom Koch und Noah Ludwig. Für Ludwig war es nach Tensfeld 2023 das zweite Top-3-Ergebnis seiner Karriere.

Auf den nachfolgenden Plätzen wurde es spannend, nachdem Tabellenführer Max Nagl (Honda) nicht gut vom Start wegkam und in der ersten Runde sogar aus den Punkterängen der Top-20 herausfiel. Nagl startete eine Aufholjagd und hatte nach der Hälfte des Rennens die Top-10 erreicht. In den letzten Runden lieferte sich Nagl noch ein spannendes Duell gegen HenryJacobi (KTM) und beendete das Rennen schließlich auf Platz 5. Auch Maximilian Spies (KTM) haderte mit seinem Start und musste sich von Platz 14 aus nach vorne kämpfen. Der Ortrander beendete das Rennen auf Platz 8.

Der niederländische Kosak-KTM-Pilot Roan van de Moosdijk beendete das Rennen auf einem enttäuschenden 30. Platz.

ADAC MX Masters Gaildorf, Samstag:



1. Jordi Tixier (F), Honda

2. Tom Koch (D), KTM

3. Noah Ludwig (D), KTM

4. Adam Sterry (GB), KTM

5. Max Nagl (D), Honda

6. Henry Jacobi (D), KTM

7. Marcel Stauffer (A), KTM

8. Maximilian Spies (D), KTM

9. Jere Haavisto (FIN), KTM

10. Nico Koch (D), GASGAS

11. Mark Scheu (D), Husqvarna

12. Boris Maillard (F), Suzuki

13. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna

14. Tim Koch (D), Husqvarna

15. Lukas Platt (D), KTM

…

20. Dennis Ullrich (D), KTM

21. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

…

30. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

...

DNS: Cornelius Toendel (N), KTM

DNS: Oriol Oliver (E), KTM

Das Samstagsrennen des ADAC MX Youngster Cups gewann Tabellenführer Nico Greutmann (Husqvarna) mit einem Start-Ziel-Sieg vor Valentin Kees (KTM) und Leon Rudolph (KTM). Dave Kooiker (Schmicker Racing KTM) fiel auf Platz 8 liegend mit gerissener Kette aus.

ADAC Youngster Cup Gaildorf, Samstag:



1. Nico Greutmann (CH), Husqvarna

2. Valentin Kees (D), KTM

3. Leon Rudolph (D), Husqvarna

4. Bradley Mesters (NL), KTM

5. Paul Bloy (D), KTM

6. Ryan Alexanderson (AUS), KTM

7. Bence Pergel (H), KTM

8. Martin Venhoda (CZ), GASGAS

9. Tom Schröder (D), GASGAS

10. Peter König (D), KTM

…

18. Scott Smoulders (NL), Honda

…

22. Edvards Bidzans (LT), Honda

...

38. (DNF) Dave Kooiker (NL), KTM

39. (DNF) Jan Krug (D), Husqvarna

...

DNS: Maximilian Werner (D), Honda

DNS: Maxime Grau (F), KTM