Cornelius Toendel (KTM) gewinnt in Jauer

7. Lauf der ADAC MX Masters im sächsischen Jauer: Mit einem 3-1-1-Ergebnis gewann der norwegische Schmicker Racing KTM Pilot Cornelius Toendel, der in diesem Jahr auch WM-Dauerstarter ist, die Tageswertung vor Tabellenführer Max Nagl (KMP Honda), der sich schon nach dem ersten Sonntagsrennen den vorzeitigen Titelgewinn das ADAC MX Masters 2024 sicherte.

Den Holeshot zum dritten Lauf gewann Max Nagl, doch in der ersten Kurve übernahm zunächst erneut Dennis Ullrich (Sarholz KTM) die Spitze. Nagl und Jacobi gingen schnell am Saarländer vorbei und lieferten sich einen harten Kampf um die Spitze. In der Yamaha-Steilkurve drängte Jacobi Nagl so weit nach außen, dass Toendel als 'lachender Dritter' innen gleich an beiden Piloten vorbeigehen konnte. Jacobi konterte zwar, aber schon in der nächsten Runde ging der Norweger an Jacobi vorbei in Führung. Jacobi wurde danach wieder von Nagl attackiert, der Thüringer fuhr Kampflinie, doch in der 5. Runde ging der Champion am Thüringer vorbei und machte danach schnell Boden gut. Jacobi fiel im weiteren Verlauf bis auf Platz 5 zurück, während Tom Koch (Kosak KTM) von hinten nachrückte und sich im letzten Drittel des Rennens an Nagls Hinterrad befand. In Runde 11 hatte sich Koch gegen Nagl auf Platz 2 durchgesetzt und wurde im letzten Rennen des Tages Zweiter hinter Toendel.

Noah Ludwig (Sarholz KTM), der am Samstag in einen Crash mit Cato Nickel (Husqcarna) verwickelt wurde und mit angeschlagenem Knie bzw. Bein aufgeben musste, konnte am Sonntag nicht zu den Wertungsläufen starten.

Für Cornelius Toendel war es der erste Tagessieg bei den ADAC MX Masters. Max Nagl, dessen Fokus in Jauer auf dem Titelgewinn lag, freute sich über das Podium: «Diese Strecke liegt mir eigentlich nicht», erklärte der Champion. «Sie hat viele schnelle Vollgaspassagen und man muss das Motorrad an den Sprüngen tief nach unten drücken, was nicht gerade meine Stärke ist. Deshalb bin ich sogar überrascht, dass es am Ende doch so gut für mich gelaufen ist.»

Das Finale der ADAC MX Masters findet am 21.-22. September in Holzgerlingen statt.

ADAC MX Masters Jauer:



1. Cornelius Toendel (N), KTM, 3-1-1

2. Max Nagl (D), Honda, 2-2-3

3. Henry Jacobi (D), KTM, 1-9-5

4. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna, 5-3-7

5. Tom Koch (D), KTM, 6-10-2

6. Jordi Tixier (F), Honda, 4-4-9

7. Maximilian Spies (D), KTM, 11-5-4

8. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 10-6-6

9. Adam Sterry (GB), KTM, 12-7-10

10. Petr Polak (CZ), Yamaha, 8-14-13

11. Jere Haavisto (FIN), KTM, 7-23-8

12. Nico Koch (D), GASGAS, 9-11-18

13. Tim Koch (D), Husqvarna, 26-8-11

14. Mark Scheu (D), Husqvarna, 14-15-12

15. Dennis Ullrich (D), KTM, 18-16-14

16. Boris Maillard (F), Suzuki, 15-12-22

17. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 13,36,16

18. Pavol Repcak (SK), KTM, 19-17-15

19. Lukas Platt (D), KTM, 17-13-23

20. Tomas Kohut (SK), KTM, 35-19-17

...

40. (DNF) Noah Ludwig (D), KTM, 3-6-7

DNS: Oriol Oliver (E), KTM

Meisterschaftsstand nach Runde 7 von 8:



1. Max Nagl (D), Honda, 460 Punkte – vorzeitig Champion 2024

2. Tom Koch (D), KTM, 332, (-128)

3. Maximilian Spies (D), KTM, 322, (-128)

4. Jordi Tixier (F), Honda, 320, (-140)

5. Adam Sterry (GB) KTM, 304, (-156)

6. Cornelius Toendel (N), KTM, 289, (-171)

7. Jere Haavisto (FIN), KTM, 249, (-211)

8. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna, 243, (-217)

9. Henry Jacobi (D), KTM, 203 (-257)

10. Noah Ludwig (D), KTM, 183, (-277)