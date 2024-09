Bence Pergel (KTM) holt ersten Youngsters-Sieg

Mit einem 1-1-2-Ergebnis gewann der ungarische HTS-Pilot auf der Zweitakt-KTM die Tageswertung zum 7. Event des ADAC MX Youngster Cups 2024 in Jauer. Nico Greutmann (Husqvarna) bleibt Tabellenführer.

7. Lauf des ADAC Youngster Cup im sächsischen Jauer: Mit einem 1-1-2-Ergebnis gewann der ungarische HTS-KTM-Pilot Bence Pergel den Tagessieg zum 7. und vorletzten Meisterschaftslauf und übernahm damit zugleich den 2. Platz in der Meisterschaftstabelle. Pergel, der die Meisterschaften auf einer Zweitakt-KTM bestreitet, verbesserte sich von Tabellenrang 4 auf Platz 2.

Der in der Meisterschaft führende Nico Greutmann (Husqvarna) haderte im Samstagsrennen mit seinem Start und beendete das Rennen nur auf Platz 9. Im ersten Sonntagsrennen rangierte Greutmann auf Platz 3, rutschte aber in der ersten Runde auf der frisch gewässerten Strecke über das Hinterrad aus, stürzte und fiel auf Platz 14 zurück. Greutmann musste sich nach diesem Zwischenfall erst wieder nach vorn kämpfen und beendete den zweiten Lauf auf Platz 6.

Bence Pergel startete perfekt, kontrollierte im zweiten Lauf das Rennen von der Spitze und führte auch im dritten Lauf, doch nach der Hälfte des Rennens kam Tabellenführer Greutmann immer näher. Greutmann, der im dritten Lauf gut startete und keine Fehler beging, wollte sich im dritten Lauf rehabilitieren und ging in der 6. Runde des dritten Laufs in Führung. Pergel, der natürlich wusste, dass er nach zwei Laufsiegen auf dem Weg zum Tagessieg war, fuhr strategisch und leistete kaum nennenswerten Widerstand gegen Greutmann.

Die Titelentscheidung wird erst beim letzten Rennen in Holzgerlingen am 21.-22. in Holzgerlingen fallen.

ADAC Youngster Cup Jauer:



1. Bence Pergel (H), KTM, 1-1-2

2. Martin Venhoda (CZ), GASGAS, 2-5-3

3. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 9-6-1

4. Tom Schröder (D), GASGAS, 4-3-7

5. Leon Rudolph (D), Husqvarna, 5-4-5

6. Peter König (D), KTM, 7-2-8

7. Edvards Bidzans (LT), Honda, 6-8-6

8. Bradley Mesters (NL), KTM, 39-7-4

9. Rasmus Pedersen (DK), Yamaha, 10-9-12

10. Jaroslav Katrinak (SK), GASGAS, 3-12-36

Meisterschaftsstand nach Event 7 von 8:



1. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 394 Punkte

2. Bence Pergel (H), KTM, 338, (-56)

3. Bradley Mesters NL), KTM, 316, (-78)

4. Rasmus Pedersen (DK), Yamaha, 277, (-117)

5. Dave Kooiker (NL), KTM, 275, (-119)

6. Peter König (D), KTM, 266, (-128)

7. Maxime Grau (F), KTM, 232, (-162)

8. Jan Krug (D), Husqvarna, 203, (-191)

9. Ryan Alexanderson (AUS), KTM, 190, (-204)

10. Martin Venhoda (CZ), GASGAS, 186, (-208)