Max Nagl (Honda) über seine Zukunft

Nach dem vorzeitigen Gewinn der ADAC MX Masters 2024 denkt Max Nagl bereits über seine Zukunft nach. Nach den erfolgreichen Jahren mit Honda würde er diese Beziehung gerne aufrecht erhalten und noch eine Saison dranhänge

KMP Honda Pilot Max Nagl sicherte sich nach dem zweiten Lauf in Jauer vorzeitig den Masters-Titel 2024. Diese Vorentscheidung hat den Nebeneffekt, dass sich Max Nagl jetzt bereits Gedanken über seine Zukunft machen kann. Nagl ist mit 5 Meisterschaftstiteln bei den ADAC MX Masters der erfolgreichste Fahrer. In der 20-jährigen Geschichte der Serie erreichten nur Dennis Ullrich und er in Summe 5 Titel. Aus sportlicher Sicht hat Max sogar 6 Titel, denn 2004 gewann er ebenfalls. Damals wurde die Serie aber noch nicht unter dem Dach des ADAC ausgetragen, sondern hieß noch IDM (Internationale Deutsche Motocross-Meisterschaften) und wurde unter der Schirmherrschaft des DMSB ausgetragen.

Wie man das Blatt auch dreht und wendet: Max Nagl ist der erfolgreichste Fahrer der Masters-Serie und mit 37 Jahren ist er zugleich auch der älteste Fahrer im Feld. Aber wie zuletzt in Jauer zu sehen war, kommen die 'Jungen Wilden' trotzdem nicht mit.

Angesprochen auf seine Zukunft erklärte Nagl gegenüber SPEEDWEEK.com: «Eigentlich fühle ich mich immer noch fit genug, um noch eine Saison dranzuhängen. Dazu kommt, dass ich mich auf der Honda und insbesondere in dem KMP-Honda Team ausgesprochen wohl fühle. Wir werden in dieser Woche Gespräche über meine Zukunft führen. Ich muss sagen, dass ich mich Honda insgesamt sehr verbunden fühle. Ich war Honda-Werksfahrer in der WM und jetzt bei den Masters-Rennen fühle ich mich wirklich gut unterstützt und ich hoffe, dass ich meinen Teil zum Erfolg von Honda im Motocross auch in Zukunft beitragen kann.»

Alle Masters Champions:



2024: Max Nagl (D)

2023: Max Nagl (D)

2022: Max Nagl (D)

2021: Jordi Tixier (F)

2020: Jordi Tixier (F)

2019: Dennis Ullrich (D)

2018: Henry Jacobi (D)

2017: Dennis Ullrich (D)

2016: Dennis Ullrich (D)

2015: Glenn Coldenhoff (NL)

2014: Dennis Ullrich (D)

2013: Dennis Ullrich (D)

2012: Marcus Schiffer (D)

2011: Günter Schmiedinger (A)

2010: Ken Roczen (D)

2009: Ken Roczen (D)

2008: Maximilian Nagl (D)

2007: Marcus Schiffer (D)

2006: Max Nagl (D)

2005: Ken De Dycker (B)