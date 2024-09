Vorschau: ADAC MX Masters Finale Holzgerlingen

In Holzgerlingen findet am kommenden Wochenende das Saisonfinale der ADAC MX Masters statt

Nachdem Max Nagl (KMP Honda) bereits vorzeitig den Titel im ADAC MX Masters gesichert hat, richtet sich beim Saisonfinale der ADAC MX Masters in Holzgerlingen der Fokus auf den Dreikampf um die Vizemeisterschaft.

KMP Honda Pilot Max Nagl steht bereits vor dem Finale der ADAC MX Masters in Holzgerlingen als Champion fest. Tom Koch, Maximilian Spies (beide Kosak KTM) und Jordi Tixier (KMP Honda) haben noch beste Chancen auf den Vizemeistertitel. Sie trennen nur zwölf Punkte. Adam Sterry (Schmicker KTM) könnte zudem noch vom fünften Rang aufrücken.

Weitere Fahrer, wie der Norweger Cornelius Toendel (Schmicker KTM), Henry Jacobi und Dennis Ullrich (beide Sarholz KTM), wollen beim Finale ebenfalls noch einmal ihre Stärken unter Beweis stellen.

Für das Finale in Holzgerlingen angekündigt hat sich auch der Österreicher Marcel Stauffer (Osicka KTM), der bei seinem Masters-Debüt in Gaildorf mit einem Laufsieg beeindrucken konnte.

Die Meteorologen sagen für das Wochenende spätsommerliche Temperaturen von 22 Grad Celsius bei leichter Bewölkung und ohne Niederschläge voraus. Kurz gesagt: Bestes Rennwetter.

Meisterschaftsstand nach Runde 7 von 8:



1. Max Nagl (D), Honda, 460 Punkte – vorzeitig Champion 2024

2. Tom Koch (D), KTM, 332, (-128)

3. Maximilian Spies (D), KTM, 322, (-128)

4. Jordi Tixier (F), Honda, 320, (-140)

5. Adam Sterry (GB) KTM, 304, (-156)

6. Cornelius Toendel (N), KTM, 289, (-171)

7. Jere Haavisto (FIN), KTM, 249, (-211)

8. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna, 243, (-217)

9. Henry Jacobi (D), KTM, 203 (-257)

10. Noah Ludwig (D), KTM, 183, (-277)

Im ADAC MX Youngster Cup reist Nico Greutmann (Bauerschmidt Husqvarna) mit einem Vorsprung von 56 Punkten vor dem Ungarn Bence Pergel (HTS KTM) an. Insgesamt werden in den drei verbleibenden Rennen noch 75 Punkte vergeben, also kann Greutmann bereits auf Sicherheit fahren.

Meisterschaftsstand nach Event 7 von 8:



1. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 394 Punkte

2. Bence Pergel (H), KTM, 338, (-56)

3. Bradley Mesters NL), KTM, 316, (-78)

4. Rasmus Pedersen (DK), Yamaha, 277, (-117)

5. Dave Kooiker (NL), KTM, 275, (-119)

6. Peter König (D), KTM, 266, (-128)

7. Maxime Grau (F), KTM, 232, (-162)

8. Jan Krug (D), Husqvarna, 203, (-191)

9. Ryan Alexanderson (AUS), KTM, 190, (-204)

10. Martin Venhoda (CZ), GASGAS, 186, (-208)

Im ADAC MX Junior Cup 125 muss Maximilian Ernecker seine 19-Punkte-Führung verteidigen, um den Titel gegen seinen Rivalen Aron Katona zu sichern. Ryan Oppliger hat im ADAC MX Junior Cup 85 mit einem Vorsprung von 44 Punkten vor Lucas Leok ebenfalls noch intakte Titelchancen.

Der Hartbodenkurs von Holzgerlingen zählt zu den schönsten Naturstrecken Deutschlands und garantiert stets eine großartige Rennatmosphäre. Zusätzlich bietet die KFV Kalteneck e.V. ein umfangreiches Rahmenprogramm, das für Besucher aller Altersstufen etwas bereithält. Am Freitag- und Samstagabend gibt es im Festzelt Live-Musik. Am Freitag beginnt die 90er Party mit DJ Kevin Christens ab 20 Uhr. Am Samstag sorgen die Dirndlknacker ab 20 Uhr im Festzelt für Stimmung.

Tickets für die Rennen und Konzerte sind sowohl an der Tageskasse als auch online unter mxh-shop.tickyt.de erhältlich. Kostenlose Campingmöglichkeiten für Zuschauer sind ebenfalls vorhanden.

Am Sonntag gibt es m ADAC MX Masters-Truck zwischen 11:45 und 12:15 Uhr eine Autogrammstunde mit Max Nagl, Tom Koch, Maximilian Spies, Jordi Tixier und Dennis Ullrich. Am Sonntagabend findet im Festzelt die große ADAC MX Masters Jahressiegerehrung statt.

Alle Rennen aus Holzgerlingen werden wieder im kostenlosen Livestream übertragen. Zwischen den Läufen sorgen zahlreiche Interviews für Unterhaltung und aktuelle Informationen. Am Samstag beginnt die Übertragung um 14:45, am Sonntag ab 09:50 Uhr.

Das digitale Programmheft sowie Zeitpläne und Starterlisten stehen unter adac.de/mx-masters zum Download zur Verfügung.

Die Links zu den Livestreams werden an dieser Stelle erscheinen, sobald diese verfügbar sind.