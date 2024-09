Nico Greutmann (Husqvarna) ist Youngsters-Champion

Mit einem Sieg im Samstagsrennen der ADAC MX Youngsters Klasse in Holzgerlingen konnte sich Husqvarna-Bauerschmidt-Pilot Nico Greutmann mit einem entschlossenen Manöver den Titel vorzeitig sichern.

Mit einem taktisch gut eingefädelten ersten Lauf in Holzgerlingen konnte Nico Greutmann (Husqvarna) bereits im Samstagsrennen des ADAC MX Youngster Cups vorzeitig den Meisterschaftsgewinn klarmachen. Das Qualifikationstraining beendete Greutmann auf Platz 5. Constantin Piller (Yamaha) zog den Holeshot, stürzte dann aber kurz vor Rennende und fiel auf Platz 35 zurück. Greutmann startete im Bereich der Top-4 und kämpfte sich bis zur Hälfte des Rennens bis auf Platz 2 nach vorne.

Nach der Hälfte des ersten Laufs übernahm Bradley Mesters (KTM) die Führung, aber Greutmann konnte die Lücke zum Niederländer schließen und ging in der vorletzten Runde mit einem entschlossenen Manöver in einer hängenden Linkskurve innen an Mesters vorbei in Führung. Mesters wollte kontern, ging dabei übers Limit, stürzte und fiel auf Platz 5 zurück, wovon Jaroslav Katrinak (GASGAS) und Ryan Alexanderson (KTM) profitieren konnten. Greutmann gewann den ersten Lauf mit einem am Ende deutlichen Vorsprung von 9,6 Sekunden vor Katrinak und Alexanderson.

Mit diesem Sieg konnte sich der Husqvarna-Bauerschmidt-Pilot den Gewinn des ADAC MX Youngster Cups vorzeitig sichern und kann nun die beiden verbleibenden Sonntagsrennen entspannt angehen.

ADAC MX Junior Cup Holzgerlingen, Samstag:



1. Nico Greutmann (CH), Husqvarna

2. Jaroslav Katrinak (SK), GASGAS

3. Ryan Alexanderson (AUS), KTM

4. Morgan Benati (I), Kawasaki

5. Bradley Mesters (NL), KTM

6. Bence Pergel (H), KTM

7. Martin Venhoda (CZ), GASGAS

8. Peter König (D), KTM

9. Magnus Gregersen (DK), Husqvarna

10. Max Palsson (S), KTM

…

14. Leon Rudolph (D), Husqvarna

…

17. Edvards Bidzans (LT), Honda

…

37. (DNF) Tom Schröder (D), GASGAS

...

39. (DNF) Scott Smulders (NL), Honda