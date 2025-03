Startschuss für ADAC MX Masters in Fürstlich Drehna

Am 26. und 27. April findet in Fürstlich Drehna der Saisonauftakt für das ADAC MX Masters statt

Der MSC Fürstlich Drehna bittet auch in diesem Jahr zum Saisonauftakt des ADAC MX Masters. Am 26. und 27. April geht es erneut «Rund um den Mühlberg» – nun aber wieder andersherum.

Traditionell startet das ADAC MX Masters beim MSC Fürstlich Drehna in die neue Saison. Das wird auch in diesem Jahr am 26. und 27. April so sein. 2025 wartet auf die Fans wieder eine Neuerung, denn im Zuge einer regelmäßigen neuen Streckenabnahme wird der geschichtsträchtige Kurs «Rund um den Mühlberg» im Gegensatz zu den Vorjahren wieder in umgekehrter Rennrichtung befahren.

«Wir freuen uns, unseren Gästen in diesem Jahr wieder etwas Neues, wenngleich Altes, bieten zu können – denn entgegen dem Uhrzeigersinn wurde bei uns seit dem Neubeginn 1979 bis einschließlich 2013 gefahren. 2014 haben wir die Strecke dann gedreht und ab diesem Jahr heißt es nun wieder zurück zu den Wurzeln, quasi der Historie des Motocross in Fürstlich Drehna verpflichtet», erklärt Marcel Rentsch, der Vereinsvorsitzende des gleichnamigen MSC. «Für unseren Tiefsand-Kurs war mal wieder eine neue Streckenabnahme fällig, sodass sich die Umkehrung der Rennrichtung angeboten hat – einfach um ein bisschen Abwechslung in die Sache zu bringen. Klar, dass dadurch die Karten für die Fahrer, aber auch für die Zuschauer neu gemischt werden. Bei den besten bzw. liebgewonnenen Zuschauerplätzen wird sich nicht groß was ändern, nur kommen die Piloten nun aus der anderen Richtung vorbei. Die Sprünge und Sprungkombinationen mussten natürlich etwas angepasst werden.»

Ansonsten wartet beim seit 2006 regelmäßig in Fürstlich Drehna durchgeführten Saisonauftakt der deutschen Vorzeige-Motocross-Serie mit starker internationaler Beteiligung auf die Fans viel Bewährtes. So sind wieder alle vier Klassen des ADAC MX Masters, die gleichnamige Top-Kategorie sowie die Rahmen- bzw. Nachwuchsserien ADAC MX Youngster Cup, ADAC Junior Cup 125 und ADAC Junior Cup 85, im Programm. Demzufolge geht es jeweils früh los – am Samstag finden ab 8 Uhr das freie Training und das Qualifying statt. An diese schließen sich am Nachmittag die sogenannten Last-Chance-Rennen der nicht direkt Qualifizierten sowie die ersten Wertungsläufe an. Der klassische Rennsonntag beginnt um 8.30 Uhr mit dem Warm-up, ab 11 Uhr geht der Kampf um die begehrten Meisterschaftspunkte weiter.

Auch dank vieler treuer Sponsoren freut sich der gastgebende Motorsportclub im Süden Brandenburgs, dass er, entgegen dem allgemeinen Trend, die Eintrittspreise gegenüber den Vorjahren stabil halten konnte. So kostet das Tagesticket für Erwachsene wieder 25 Euro und das Wochenendticket erneut 35 Euro. Während Kinder und Jugendliche von 7 bis 15 Jahre sowie Menschen mit Behinderungen nur rund die Hälfte zahlen, haben Kinder bis 6 Jahre in Begleitung eines Elternteils freien Eintritt. Für Familien hält der MSC Fürstlich Drehna auch wieder die günstigeren Familientickets bereit.

Wie immer in den letzten Jahren, wird der Lokalmatador, Club-Fahrer und Publikumsliebling Maximilian Spies im Mittelpunkt des Interesses stehen. Der inzwischen 21-jährige Ortrander schaffte im Vorjahr in der Top-Klasse auf seiner Heimstrecke mit den Plätzen vier, drei und drei als Gesamtdritter den Sprung aufs Gesamtpodium. Die Meisterschaft beendete er auf dem vierten Rang. Logisch, dass er auch in diesem Jahr zum Kreis der Favoriten zu zählen ist.

Weitere Infos gibt es unter www.msc-fuerstlich-drehna.de sowie www.adac-motorsport.de.