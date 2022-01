Motocross-Gespanne: Volles Programm in WM und DM

Nach dem WM-Kalender für 2022 stehen aktuell auch die Rennen zur wiederum international ausgeschriebenen Deutschen Moocross-Gespann-Meisterschaft fest. Die Top-Teams sind fixiert.

Mit zwölf Grand-Prix-Wochenenden ist der WM-Kalender zwar gut gefüllt, bewegt sich aber im Rahmen des Üblichen. Noch 2019 dachte Promoter WSC über eine Ausweitung der GP-Serie nach, was viele Akteure nicht unbedingt begrüßten. Zu gut war noch die Saison 2015 in Erinnerung, als 16 Grands Prix auf dem Programm standen. Aus deutscher Sicht hält sich die Zahl der «Fernreisen» mit einer Osteuropa-Exkursion in die Ukraine und eine Woche später nach Estland in Grenzen. Wo am Wochenende nach Lange/EST ein GP stattfinden soll, ist noch nicht entschieden. Denkbar wäre eine weitere Veranstaltung im Baltikum.

Für den 23.7. (ein Samstag) ist ein Rennen in Desertmartin angesetzt. Zur Piste eine Motorhome-Stunde westlich der nordirischen Hauptstadt gelangt man am günstigsten mit der Fähre von Liverpool nach Belfast. Diese ist allerdings lange acht Stunden unterwegs. Da mutet die Reise nach Slowenien fast wie ein Spaziergang an. In Orehova Vas fanden bereits 1991 bis 1993 Läufe zur Gespann-WM statt. 2020 stand die Strecke nahe Marburg wieder auf dem Kalender, doch wegen des C-Themas fiel bekanntlich die komplette WM aus. Das sollte sich in diesem Jahr kaum wiederholen. Denn 2021 hat gezeigt, dass es durchaus Länder gibt, deren besonnenerer Umgang mit der Problematik derartige Veranstaltungen möglich machen.

Wenn das den deutschen Politikern alsbald auch gelingen sollte, dürfte es nach zwei Jahren Pause wieder eine komplette DM-Saison geben. Ob die Rennen zum Saisonende in Hennweiler und Dreetz stattfinden, ist offen.

Fest stehen dagegen die Paarungen der WM-Spitzenteams. So startet Etienne Bax mit Ondrej Cermak. Das neuformierte Duo wird dabei auf Viertakter von Husqvarna wechseln. Abgesehen vom missglückten Jahr 2016 mit einen Yamaha-Einzylinder bestritt Bax die WM immer mit Zabel-Zweitaktern. Mit den Husky-Singles dürfte es gewiss besser laufen als beim damaligen YZF-Experiment, wie die Erfolge von Hermans/Janssens (4.) und Kert Varik/Lari Kunnas (5.) 2021 zeigen.

Cermak erkämpfte im letzten Jahr WM-Bronze mit Julian Veldman. Sollte er mit Bax Weltmeister werden, wäre dies der erste WM-Titel im Motocross für sein Heimatland. Diesen Erfolg will sein letztjähriger Partner verhindern und hat für dieses Ziel den Belgier Glenn Janssens angeheuert, mit dem er bereits 2019 startete. Beifahrer-Champion Nicolas Musset kehrt dagegen in das Boot von Koen Hermans zurück. Nur die Vizeweltmeister Marvin Vanluchene/Robbie Bax werden wieder gemeinsam angreifen.

Bleibt aus deutscher Sicht zu melden, dass Adrian Peter den Belgier Nicky Debruyne als Nachfolger für Miroslav Zatloukal gewinnen konnte. Peter hat den Ehrgeiz, wiederum alle Grands Prix zu bestreiten. Sollten im Juli tatsächlich ein weiteres Rennen im Baltikum sowie der GP in Nordirland stattfinden, wird dieses Vorhaben umso sportlicher. Denn bei der Durchreise stünde die DM in Wächtersbach auf dem Programm. Doch bis das Problem akut wird, kann sich noch manches bewegen.

Kalender Motocross-Gespann-WM 2022:

23./24.4. Markelo/NL

21./22.5. Jinin/CZ

11./12.6. Oss/NL

25./26.6. Bucha-Kiev/UA

2./3.7. Lange/EST

9./10.7. tba

22./23.7. Desertmartin/NI

30./31.7. Straßbessenbach/D

6./7.8. tba

27./28.8. Dalecin/CZ

3./4.9. Orehova Vas/SLO

17./18.9. Rudersberg/D

Kalender Motocross-Gespann-DM 2022:

10.4. Heidenheim-Schnaitheim

18.4. Hänchen

1.5. Kamp-Lintfort

15.5. Geisleden

29.5. Schopfheim

17.7. Wächtersbach-Aufenau

14.8. Gerstetten

11.9. Hennweiler

2.10. Dreetz