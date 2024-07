SidecarCross-WM Iffendic: Vanluchene setzt sich ab

Beim SidecarCross-GP von Frankreich mussten die WM-Führenden den Lokalmatadoren Kilian und Evan Prunier im ersten Rennen den Vortritt lassen. Prümmer/Lebreton und die Weinmann-Brüder punkteten in beiden Läufen.

Bei bestem Sommerwetter und der in Frankreich wie üblich beeindruckenden Zuschauerkulisse machten Marvin Vanluchene/Glenn Janssens einen weiteren wichtigen Schritt zum WM-Titel. Nachdem sie bereits die Qualifikationsrunde für sich verbuchen konnten, gingen sie beim ersten Start vor Tim Prümmer/Rodolphe in Lebreton in Führung. Letztere hatten in ihrer Quali als Zweite hinter den Franzosen Kilian und Evan Prunier abgeschnitten.

Einige Zeit schien der Weltmeister zu dominieren, doch dann rückten die Pruniers auf, um sich im weiteren Verlauf des Rennens an die Spitze zu setzen. Auch den Lielbardis-Zwillingen gelang es, an Prümmer vorbeizuziehen. Doch mit Rang drei sinken die Titelchancen der Letten weiter.

Beim zweiten Start gingen zunächst Jason van Daele/Loet van der Putten in Front. Dann ging der Belgier eine Passage zu optimistisch an, überschlug sich und musste abtransportiert werden. In der Folge konnte Vanluchene die Führung vor den Pruniers behaupten und sich damit bei Punktgleichheit den Tagessieg sichern. Wieder zogen die Lielbardis-Twins an Prümmer vorbei, Koen Hermans/Ben van den Bogaart konnten vor ihnen auf den dritten Rang fahren. Dennoch rückt der Titel für das niederländische Spitzen-Duo in immer weitere Ferne.

Während die Franzosen bei ihrem Heim-GP in starker Besetzung antraten, waren von den englischen Teams lediglich die WM-Fünften Brett Wilkinson/Joe Millard in den Wertungsläufen vertreten. Liam Mudie/ Christopher Booth scheiterten bereits in der Quali-Runde. Von den deutschsprachigen Gespannen nahmen Jan Hoormann/Andy Schlinnertz den Umweg über das Last-Chance-Rennen. Im ersten Lauf blieb das deutsch-belgische Duo nach schlechtem Start aus der zweiten Reihe punktelos, drei Zähler waren dann im zweiten Durchgang der Lohn für die weite Reise. Marvin Reipen/Sven van Dommelen schaffte es auf der sehr anspruchsvollen Strecke nicht in die Punkteränge. Patrick Hengster/Celina Jahn wurden nach einem starken Auftritt in der Quali von Technik-Pech eingebremst: Zuerst quälten sie sich mit verlorenem Schalthebel im dritten Gang über die Runden. Im zweiten Lauf ging dann der Motor hoch.

Neben Prümmer/Lebreton konnten Joshua und Noah Weinmann ihr Konto kräftig aufbessern. Wenngleich die Linksläufer in der Bretagne einen schweren Stand hatten. «Damit kannst Du hier keinen Blumentopf gewinnen», hielt Vater Thomas fest. Wenngleich 19 WM-Zähler einiges mehr als besagter Topf wert sein dürften. Im zweiten Lauf wäre sogar noch etwas mehr möglich gewesen. Als Joshua den zum Überrunden ansetzenden Niederländern Gert van Werven/Aivar van de Wiel Platz machte, schlossen Tim und Sam Leferink auf und attackierten kurz vor der Zielflagge erfolgreich.

Ein eher durchwachsenes Wochenende erlebten Benjamin Weiss/Patrick Schneider. In ihrer Quali-Runde hatten die schnellen Vorarlberger Feindkontakt, wodurch die Vorderbremse ihres Gespannes beschädigt wurde und sie sich mit Rang 10 in der zweiten Reihe für die Wertungsrennen aufstellen mussten. Immerhin reichte es nach schlechtem Start noch für den elften Platz im ersten Lauf. Beim zweiten Versuch gelang der Start deutlich besser, aber dann zerstörte ein hochgeschleuderter Stein die Hydraulikleitung der Vorderbremse. An eine erfolgreiche Weiterfahrt war auf diesem anspruchsvollen Parcours nicht zu denken.

Nicht mit von der Partie waren Adrian Peter/Joel Hoffmann. Peter hatte sich in der Vorwoche einen Infekt eingefangen, der nicht auskuriert war. Unter diesen Umständen verzichtete das Team auf die Reise in die Bretagne, um beim ersten der beiden Heim-GP am kommenden Wochenende wieder voll einsatzbereit zu sein.

Dieser wird wie bereits im letzten Jahr im fränkischen Straßbessenbach ausgetragen. Im Rahmenrennen treten am Samstag (20.7.) die Nachwuchsteams zum ADAC SidecarCross Clubsport Cup an. Immerhin dreißig Gespanne haben ihre Nennung abgegeben. Weitere Infos: msc-strassbessenbach.de

Resultate Motocross-Gespann-WM Iffendic/F:

1. Lauf: 1. K.Prunier/E.Prunier (F), WSP-Zabel. 2. Vanluchene/G.Janssens (B), VMC-Zabel. 3. D.Lielbardis/B.Lielbardis (LV), WSP-Mega. 4. Prümmer/Lebreton (D/F), VMC-Husqvarna. 5. T.Leferink/S.Leferink (NL), VMC-KTM. 6. Hermans/van den Bogaart (NL), WSP-AMS. 7. Van Daele/van der Putten (B/NL), VMC-Zabel. 8. Sanders/Vincent (B/NL), WSP-Mega. 9. Hamard/Hupon (F), VMC-Zabel. 10. Gert van Werven/A.van de Wiel (NL), WSP-TM. 11. Weiss/Schneider (A), VMC-Zabel. 12. J.Weinmann/N.Weinmann (D), VMC-AMS. 13. Gordejev/Niitsoo (EST), WSP-Husqvarna. 14. Wilkinson/J.Millard, (GB), WSP-AMS. 15. G.Carcreff/D.Carcreff (F), VMC-Zabel. 16. A.Devoldere/Tourbier (F), WSP-Zabel. 17. Wisselink/Debruyne (NL/B), WSP-Husqvarna. 18. Verhees/Vanhamel (NL/B), VMC-AMS. 19. Bendaoud/Pasquier (F), WSP-Husqvarna. 20. R.Chanteloup/Villaines (F), VMC-Husqvarna. 24. J.Hoormann/Schlinnertz (D), VMC-Zabel. 26. Reipen/van Dommelen (D/NL), WSP-Zabel. 27. Hengster/Jahn (D), VMC-KTM.



2. Lauf: 1. Vanluchene. 2. Prunier. 3. Hermans. 4. Lielbardis. 5. Prümmer. 6. Wilkinson. 7. Sanders. 8. Hamard. 9. Van Werven. 10. Leferink. 11. Weinmann. 12. Gordejev. 13. Bendaoud. 14. Carcreff. 15. Devoldere. 16. I.Kops/Kaethoven (NL), WSP-Husqvarna. 17. S.Gouin/K.Gouin (F), VMC-KTM. 18. Hoormann. 19. Chanteloup. 20. Reipen. 27. Hengster. 30. Weiss.



WM-Stand nach 14 von 20 Läufen: 1. Vanluchene 305 Punkte. 2. Lielbardis 277. 3. Prunier 255. 4. Hermans 251. 5. Wilkinson 202. 6. Prümmer 191. 7. Leferink 181. 8. Van Daele 149. 9. Van Werven 133. 10. Wijers 126. 12. Weiss 123. 14. Weinmann 92. 19. Peter 45. 31. Hengster 17. 36. Erlecke 11. 37. Hentrich 8. 39. Hoormann 7. 40. Hofmann und Hertfelder je 6. 43. Walter 4. 46. Reipen 3. 51. Buob 1.