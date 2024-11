SidecarCross-WM: 2025 zwei Grands Prix in Deutschland

Die gute Nachricht vorab: Auch 2025 stehen Straßbessenbach und Rudersberg als GP-Veranstalter im Kalender der Motocross-Gespann-WM. Dafür fehlt erneut Roggenburg in der Schweiz.

Die deutschen SidecarCross-Fans können sich freuen: Auch im kommenden Jahr werden in Straßbessenbach und Rudersberg WM-Läufe stattfinden. Dazu kommen relativ gut erreichbar die Grands Prix im tschechischen Kramolin, in Lommel/Belgien und wahrscheinlich in Oss, wobei der Auftakt in den Niederlanden im ersten Entwurf des FIM-Kalenders vom 15. November noch mit «unbestätigt» gekennzeichnet ist. Fix ist hingegen das SidecarCross und Quadcross der Nationen am 28. September in Heerde/NL.

Frankreich ist ebenfalls mit zwei WM-Rennen vertreten, Großbritannien mit einer Veranstaltung auf der traditionsreichen Strecke Foxhill, etwa 130 Kilometer westlich von London. Doch es gibt auch weniger gute Nachrichten: Die GP-Planer vermochten es nicht, die Rennen in Danzig/Polen und Madona/Lettland für zwei aufeinanderfolgende Wochenenden anzuberaumen, sodass zweimal kostenintensive Reisen in den Osten anstehen. Entsprechend dünn dürften die Startfelder besetzt sein. Deutsche Teams haben erfahrungsgemäß eher dort als bei den stark frequentierten Rennen im Westen Chancen auf WM-Punkte.

Unverständlich ist weiterhin, dass Roggenburg als Traditionsveranstaltung in der Schweiz wieder nicht mit von der Partie ist. Zuletzt fand 2019 ein Sidecar-GP auf der wunderschön gelegenen Strecke nahe dem deutsch-französischen Dreiländereck statt. Tröstlich: Mit zehn GP-Wochenenden ist das WM-Programm für die Teams, die an der kompletten Serie teilnehmen wollen, gut zu bewältigen.

Provisorischer Kalender SidecarCross-WM 2025:

05.05. Oss/Niederlande

11.05. Kramolin/Tschechien

25.05. Foxhill/Großbritannien

08.06. Brou/Frankreich

15.06. Danzig/Polen

29.06. Lommel/Belgien

20.07. Straßbessenbach/Deutschland

17.08. Madona/Lettland

07.09. Vesoul/Frankreich

21.09. Rudersberg/Deutschland