SX Paris: Anthony Bourdon vorn, Favoriten straucheln

Sowohl Vorjahressieger Jo Shimoda (Honda) als auch Publikumsliebling Tom Vialle (KTM) leisteten sich Fehler, so dass mit Anthony Bourdon (Kawasaki) der konstanteste Fahrer die SX2-Klasse am Samstag gewinnen konnte.

Bereits im ersten Sprintrennen am Samstag gab es eine Vorentscheidung in der SX2-Klasse. Zwar dominierten die beiden in den AMA-Serien startenden Favoriten Tom Vialle (KTM) und Vorjahressieger Jo Shimoda (Honda) das Geschehen, doch beide Protagonisten strauchelten, so dass am Ende der konstanteste Fahrer als lachender Dritter den Samstags-Sieg einheimste.

Das erste Sprintrennen des Abends wurde klar von Tom Vialle (KTM) dominiert. Der amtierende US-Ostküsten-Supercross-Champion zog den Holeshot und kontrollierte das Rennen von der Spitze. Nach der Hälfte des Rennens geriet er am Ende der Waschbrettsektion ins Straucheln und wurde über die Bande der nachfolgenden Rechtskehre in die Fangzäune katapultiert. Bis sich Vialle aus dem Sicherheitsnetz befreien konnte, war er ans Ende des Feldes zurückgefallen. In den verbleibenden Runden konnte er bis auf Rang 12 nach vorne fahren, aber das war nur noch Schadensbegrenzung. Jo Shimoda gewann den ersten Lauf vor den beiden Franzosen Calvin Fonvieille (KTM) und Anthony Bourdon (Kawasaki).

Das zweite Sprintrennen war erneut vom Zweikampf zwischen Vialle und Shimoda dominiert, die sich über die gesamte Renndistanz packende Zweikämpfe lieferten und sich fast 13 Sekunden vom Rest des Feldes absetzen konnten.

Die Superpole gewann Jo Shimoda vor Tom Vialle, doch den Holeshot zum dritten Lauf zog erneut Vialle. Auch dieses Rennen war vom Zweikampf zwischen Vialle und Shimoda geprägt. Der Japaner ging entschlossen zur Sache und versuchte Vialle in einer Linkskehre zu überholen. Dabei ging er etwas zu früh ans Gas, so dass sein Hinterrad ausbrach und er zu Boden ging. Bei dem Crash schlug sich der Japaner das rechte Knie an. Auch er beendete das Rennen, aber Platz 11 war für ihn ebenfalls nur noch Schadensbegrenzung.

Mit einem 3-4-2-Ergebnis gewann Anthony Bourdon den Samstagabend und liegt in der Prinzenwertung mit 9 Punkten vorne. Tom Vialle und Jo Shimoda haben aber mit nur 3 Punkten Rückstand die Chance, am Sonntag zum 'Prinz von Paris' gekürt zu werden.

Ergebnis SX2 Paris, Samstag:



1. Anthony Bourdon (F), Kawasaki, 3-4-2, 9 Punkte

2. Calvin Fonvieille (F) KTM, 2-3-6, 11 Punkte

3. Maxime Desprey (F), Yamaha, 4-5-4, 13 Punkte

4. Tom Vialle (F), KTM, 12-1-1, 14 Punkte

5. Jo Shimoda (J), Honda, 1-2-11, 14 Punkte

6. Mathys Boisramé (F), Husqvarna, 6-6-3, 15 Punkte

7. Brice Maylin (F), Yamaha, 5-8-5, 18 Punkte

8. Julien Lebeau (F), Yamaha, 8-9-7, 24 Punkte

9. Mickael Lamarque (F), KTM, 7-10-9, 26 Punkte

10. Charles Lefrancois (F), Honda, 10-7-14, 31 Punkte