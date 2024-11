Supercross Paris mit starkem Fahrerfeld

Mit den beiden Lawrence-Brüdern, Cooper Webb, Malcolm Stewart und Dylan Ferrandis haben sich große Namen für das Supercross Paris angekündigt. In beiden Klassen starten diesmal auch deutsche Fahrer.

Am kommenden Wochenende (16.-17. November) findet in der Pariser Defense Arena die 40. Ausgabe des Supercross Paris statt - die zweifellos hochkarätigste Supercross-Veranstaltung in Europa. Mit dem australischen Bruderpaar Jett und Hunter Lawrence (Honda), Cooper Webb (Yamaha), Malcolm Stewart (Husqvarna) und Dylan Ferrandis (Honda) ist die SX1-Klasse stark besetzt. Stuttgart-Sieger Gregory Aranda (Yamaha) und Exweltmeister Jordi Tixier (Honda) haben sich ebenfalls angemeldet.

Paul Haberland (Waldmann Honda), der in Stuttgart zeigte, wozu er in der Halle fähig ist, wird sich dieser hochkarätigen Konkurrenz in der SX1 stellen.

In der Klasse SX2 haben sich ebenfalls große Namen angekündigt: Der japanische HRC-Werksfahrer Jo Shimoda wird neben seinem französischen Konkurrenten Tom Vialle (KTM) am Startgatter stehen. Die beiden kennen sich aus den US-Serien. Aus deutscher Perspektive erwarten wir den Auftritt von Carl Ostermann (Honda), der allerdings nach seiner Verletzung noch nicht wieder 100% fit ist, wie er am vergangenen Wochenende in Stuttgart einsehen musste.

SX1:



#1 - Jett Lawrence (AUS, Honda

#2 - Cooper Webb (USA), Yamaha

#3 - Nicolas Aubin (F ), Husqvarna

#6 - Thomas Ramette (F ), Suzuki

#14 - Dylan Ferrandis (F ), Honda

#20 - Grégory Aranda (F ), Yamaha

#27 - Malcom Stewart (USA), Husqvarna

#68 - Romain Pape (F ), GASGAS

#91 - Paul Haberland D, Honda

#96 - Hunter Lawrence (AUS), Honda

#137 - Adrien Escoffier (F ), Yamaha

#211 - Alberto Paulo (P), Yamaha

#692 - Ander Valentin (F ), Suzuki

#727 - Boris Maillard (F ), Suzuki

#911 - Jordi Tixier (F), Honda

SX2 Inter



#1 - Jo Shimoda (J), Honda

#16 - Tom Vialle (F), KTM

#96 - Carl Ostermann (D), Honda

#172 - Mathis Boisramé (F), Husqvarna

#335 - Enzo Polias (F), Triumph

#389 - Jules Pietre (F), Yamaha

#744 - Saad Soulimani (MAR), Yamaha

#945 - Anthony Bourdon (F), Kawasaki

SX2 Tour



#11 - Calvin Fonvielle (F), KTM

#14 - Arnaud Aubin (F), KTM

#22 - Mickaël Lamarque (F), KTM

#141 - Maxime Desprey (F), Yamaha

#170 - Yannis Irsuti (F), Stark

#221 - Kévin Ballanger (F), Husqvarna

#225 - Charles Lefrancois (F), Honda

#259 - Julien Lebeau, (F), Yamaha

#505 - Dorian Koch, (F), KTM

#831 - Brice Maylin, (F), Kawasaki

#851 - Clément Briatte, (F), KTM

#965 - Hugo Manzato, (F), Husqvarna