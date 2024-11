Supercross Paris im MXGP-TV Livestream

Das Supercross in Paris am kommenden Samstag und Sonntag über die aus der WM bekannten Plattform mxgp-tv.com übertragen. Serienvermarkter Infront Moto Racing bietet außerdem einen Frühbucher-Rabatt für die WM-Saison 2025

Am kommenden Wochenende (16. bis 17. November 2024) findet in der La Défense Arena die 41. Auflage des Supercross Paris statt. Dieses Rennen gilt als die hochkarätigste Supercross-Veranstaltung in Europa, bei der die weltbesten Supercross-Fahrer antreten. In diesem Jahr mit dabei sind unter anderem Jett und Hunter Lawrence, Cooper Webb, Dylan Ferrandis, Malcolm Stewart, Tom Vialle, Jo Shimoda und viele andere prominente Sportler.

Mit Paul Haberland (SX1) und Carl Ostermann (SX2) stehen in Paris auch zwei deutsche Starter am Gatter. Haberland hat zuletzt in Stuttgart gezeigt, dass er in der Halle überzeugen kann. Natürlich sind die Gegner, die ihn in Paris erwarten, noch ein ganz anderes Kaliber, aber für 'Habi' wird dieses Rennen ganz sicher eine wichtige Erfahrung werden.

Die Rennen am Samstag und Sonntag werden auch in diesem Jahr wieder über mxgp-tv.com übertragen. Die Livestreams beginnen am Samstag ab 19 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr.

Der Pass für das gesamte Wochenende kostet 24,99 €. Mit Gebühren kann der Endbetrag ggf. etwas höher ausfallen, bei Zahlung mit Paypal z.B. beträgt der Endpreis 26,99.*)

Außerdem bietet die Plattform für 144,99 € ein Frühbucherangebot für die WM-Saison 2025, das 'Early Bird Package'. Neu angekündigt für das kommende Jahr ist auch die Übertragung der MXGP und MX2 Zeittrainings am Samstag.

*) Angaben ohne Gewähr