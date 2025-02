SidecarCross: ONK-Auftakt mit deutscher Beteiligung

Kaum war der aktuelle Vorbericht zur Sidecarcross-Saison auf SPEEDWEEK.com, erreichte uns die offizielle Mitteilung der FIM, dass der GP-Auftakt in Oss/NL ersatzlos gestrichen wurde.

Jedoch findet das erste Rennen zur Niederländischen Meisterschaft am kommenden Samstag (8.3.) wie geplant statt. Und dies mit reger deutscher Beteiligung. So haben Tim Prümmer/Jarno Steegmans, Adrian Peter/Joel Hoffmann, Joshua und Noah Weinmann sowie Jan Hoormann/Andy Schlinnertz ihre Teilnahme angekündigt. Die Gespann- und Quadrennen finden bereits am Samstag (8. März) statt. Ab 8.30 Uhr beginnt das Zeittraining, der komplette Zeitplan wird am Donnerstag auf motorcluboss.nl bekannt gegeben. Bereits am Sonntag danach (16. März) folgt die zweite Runde zur ONK-Meisterschaft in St. Isidorushoeve (hamc.nl), ebenfalls mit deutscher Beteiligung.

Vorerst Spekulation ist ein weiterer Termin zur Deutschen Meisterschaft. Ursprünglich wollte der Motorclub Kamp-Lintfort im Rahmen seiner Traditionsveranstaltung am Maifeiertag ein Rennen zur DM-Seitenwagen ins Programm nehmen. Doch dann wurde seitens des DMSB signalisiert, dass dies seitens der Spitzenteams in Anbetracht des direkt folgenden Grand Prix in Oss nicht gewünscht sei. Aus dem Fahrerlager kamen allerdings andere Signale.

Wie dem auch sei – durch die Absage des GP ergibt sich eine völlig neue Ausgangssituation. Ob der MC KaLi nun doch noch die Gespann-DM in sein Programm einbaut, wird kurzfristig entschieden. Seitens der Teams – auch der niederländischen Nachbarn – dürfte schon im Hinblick auf eine zusätzliche Trainingsmöglichkeit unter Realbedingungen Interesse bestehen. Schließlich ist das lange Wochenende ansonsten rennfrei. Und bereits eine Woche später (10./11. Mai) findet der WM-Auftakt im tschechischen Kramolin statt. Im Hinblick auf das Zuschauer-Interesse wäre die Seitenwagenklasse beim Traditionsrennen am Niederrhein ohnehin ein Gewinn. Kamp-Lintfort ohne Gespanne ist eigentlich kaum vorstellbar…

Termine SidecarCross 2025:

WM

10. und 11. Mai, Kramolin/CZ

24. und 25. Mai, Foxhill/UK

6. und 7. Juni, Brou/F

14. und 15. Juni, Danzig/PL

28. und 29. Juni, Lommel/B

19. und 20. Juli, Straßbessenbach/D

16. und 17. August, Madona/LV

6. und 7. September, Vesoul/F

19. und 20. September, Rudersberg/D

SQXON

27. und 28. September, Heerde/NL

DM

23. März, Hänchen

6. April, Schnaitheim

1. Juni, Schopfheim

22. Juni, Jauer

3. August, Gerstetten

23. August, Pflückuff

31. August, Hennweiler

5.Oktober, Kleinhau

ONK

8. März, Oss

16. März, St. Isidorushoeve

13. April, Halle

22. Juni, Berghem

31. August, Lierop

5. Oktober, Holten

11. Oktober, Valkenswaard