Ruben Fernandez (HRC): Heftiger Crash in Spanien

In der 8. Runde des zweiten Laufs im spanischen Sanlucar de Barrameda kollidierte der in Führung liegende Ruben Fernandez (HRC) mit einem überrundeten Fahrer und stürzte dabei schwer.

Auch im spanischen Sanlucar de Barrameda fand an diesem Wochenende ein Rennen statt, das einige Piloten zur Vorbereitung der WM-Saison nutzten. Am Start war HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez, der im Qualifying auch die schnellste Rundenzeit vorlegte. Fernandez beendete den ersten Lauf der MX1-Klasse hinter José Butron auf Platz 2.

Im zweiten Rennen führte Fernandez das Feld an, kollidierte aber in der 8. Runde nach einem Sprung mit einem überrundeten Fahrer, so dass beide Piloten heftig abflogen. Fernandez stürzte über die Streckenbegrenzung, wurde von seinem eigenen Motorrad getroffen und blieb am Streckenrand liegen. Dahinter folgte Butron, der dem gestürzten Nachzügler ebenfalls nicht ausweichen konnte und auch zu Boden ging. Butron konnte allerdings das Rennen schnell wieder aufnehmen und mit Siegen in beiden Wertungsläufen auch die Tageswertung für sich entscheiden.

Nach ersten, bislang aber offiziell nicht bestätigten Informationen, soll sich Fernandez bei dem Sturz keine schwerwiegenden Verletzungen zugezogen haben. Drücken wir also dem Spanier die Daumen, dass er am kommenden Wochenende im argentinischen Cordoba zu 100% fit zum WM-Auftakt antreten kann.