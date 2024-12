Offiziell: Theo Oeverhaus wird Porsche-Junior 2025!

Der 19-jährige Theo Oeverhaus ist der neue Porsche-Junior, dies gab Porsche bei der Night of Champions bekannt. Der Osnabrücker erhält damit eine Förderung für das Jahr 2025 im Porsche Mobil 1 Supercup.

Der Deutsche Theo Oeverhaus wird neuer Porsche-Junior. Der 19-Jährige aus Osnabrück konnte sich in einem intensiven Auswahlverfahren gegen acht weitere Talente aus den nationalen und regionalen Porsche Carrera Cups durchsetzen. Wie das Auswahlverfahren in diesem Jahr funktionierte, könnt ihr hier nachlesen.

Der Meister des Porsche Carrera Cup Middle East 2023/2024 sowie Drittplatzierte des diesjährigen Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland erhält eine Förderung von bis zu 225.000 Euro und tritt in der neuen Saison unter anderem im Porsche Mobil 1 Supercup an.

Dort trifft der Youngster auf den Franzosen Alessandro Ghiretti, für den 2025 das zweite Jahr als Porsche-Junior beginnt.

Bevor Oeverhaus 2023 in den Porsche Carrera Cup wechselte, war er mit Walkenhorst Motorsport verbunden und trat mehrere Jahre in der DTM Trophy an. Dazu absolvierte er auch einen Gaststart in der DTM und bestritt mit dem Team aus Melle die 24h Spa, das weltgrößte GT3-Rennen.