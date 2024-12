Comtoyou Racing reduziert GT World Challenge-Programm

Comtoyou Racing plant das Engagement in der GT World Challenge Europe zu reduzieren

Auch im kommenden Jahr wird Comtoyou Racing mit Aston Martin in der GT World Challenge Europe starten. Doch das belgische Team wird aus logistischen Gründen sein Aufgebot in der kontinentalen Meisterschaft reduzieren.

Comtoyou Racing brachte in diesem Jahr vier Aston Martin Vantage GT3 in der GT World Challenge Europe an den Start. Es war das erste Jahr des belgischen Teams mit Aston Martin, nachdem der Rennstall zuvor eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Audi pflegte.

Das Highlight der Zusammenarbeit war der Gesamtsieg von Mattia Drudi, Nicki Thiim und Marco Sörensen bei den 24h Spa in diesem Sommer. Die drei Piloten schlossen die Endurance Cup-Saison auf dem vierten Rang in der Gesamtwertung ab. Auch im Silver Cup sowie im Gold Cup konnten Piloten des Teams starke Erfolge einfahren.

Doch zur kommenden Saison plant Comtoyou Racing eine Programmverkleinerung in der GT World Challenge Europe. Aus logistischen Gründen plant das Team für das kommende Jahr den Einsatz von zwei Vantage GT3 im Sprint Cup sowie drei Fahrzeugen in den Endurance Cup-Rennen.

«Für 2025 sind drei Vantage GT3 im Endurance- und zwei im Sprint-Bereich geplant. Es ist kompliziert, vier Autos in derselben Meisterschaft zu fahren», so Teammanager François Verbist gegenüber dem französischsprachigen Fachportal Endurance Info.