Dorian Boccolacci wird offizieller Porsche-Pilot

Der ehemalige ADAC GT Masters-Rennsieger Dorian Boccolacci wird zum offiziellen Piloten von Porsche Motorsport Asia Pacific ernannt. Der Franzose startete 2024 im GT World Challenge Europe Endurance Cup.

Der 26-jährige Dorian Boccolacci tritt in die Fußstapfen von Alessio Picariello und Yifei Ye, die sich beide unter der Leitung von Porsche Motorsport Asia Pacific als Fahrer enorm weiterentwickelt haben. Picariello nahm während seiner Zeit in dieser Rolle an einem auf GT3- und GTE-Fahrzeuge ausgerichteten Programm teil und holte sich 2020 den Titel in der European Le Mans Series, während Ye während seiner beiden Saisons mit der Marke GT3-, LMP2- und LMDh-Boliden fuhr.

Der GP3-Rennsieger und ehemalige Formel-2-Fahrer Boccolacci hat seit seinem Wechsel zum GT-Rennsport beeindruckt und mehrere Siege sowie die Meisterschaft 2023 im Porsche Carrera Cup France errungen. Er hat außerdem fünf Podiumsplätze im Porsche Mobil 1 Supercup ein und zeigte für das regionale Kundenteam Phantom Global Racing bei den letzten beiden Veranstaltungen der Fanatec GT World Challenge Asia-Saison 2024 hervorragende Leistungen, wobei er in Okayama einen Podiumsplatz errang. Außerdem nahm er 2024 mit Schumacher CLRT am Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup teil und sicherte sich auf dem Nürburgring den zweiten Platz.

Das Rückgrat von Boccolaccis Rennprogramm 2025 wird der Wettbewerb in der GT3-Serie im asiatisch-pazifischen Raum sein, neben der Teilnahme an Einzelveranstaltungen in der Region wie der FIA GT World Cup in Macau, mit Plänen für Starts bei ausgewählten weltweiten Klassikern wie die 24h Spa. Der vollständige Rennplan des 26-Jährigen wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Als ausgewählter Fahrer wird Boccolacci ein Jahr lang vom ehemaligen Werksfahrer und Porsche-Junior-Trainer Sascha Maassen betreut, der neben dem körperlichen Training und der Bewertung auch ein Marken- und Medientraining anbietet. Maassen wird das Programm überwachen und eng mit Porsche Motorsport Asia Pacific zusammenarbeiten, um die Entwicklung von Boccolacci während der gesamten Kampagne sicherzustellen.

Dorian Boccolacci, ausgewählter Fahrer von Porsche Motorsport Asia Pacific: «Ich bin sehr stolz darauf, der neue Porsche Motorsport Asia Pacific Selected Driver für 2025 zu sein. Es ist eine großartige Gelegenheit, meine Karriere voranzutreiben und ich freue mich, der Porsche-Familie beizutreten. Ich habe am Ende der Saison 2024 an einigen Rennen der Fanatec GT World Challenge Asia teilgenommen und konnte so einen Eindruck von der großartigen Atmosphäre in der Region gewinnen. Ich möchte allen zeigen, was ich kann und ihr Vertrauen belohnen.»