Porsche-Junior Theo Oeverhaus auf Pole-Position

Beim Saisonauftakt des Porsche Mobil 1 Supercup steht Theo Oeverhaus auf der Pole-Position. Im Qualifying fuhr er die schnellste Runde im Porsche 911 GT3 Cup von Proton Huber Competition.

Pole-Position für Theo Oeverhaus beim Auftakt zum Porsche Mobil 1 Supercup 2025 auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola: Der 20 Jahre alte Porsche-Junior aus dem Team Proton Huber Competition fuhr im Qualifikationstraining am Samstag die schnellste Runde. Von der zweiten und dritten Startposition gehen Ariel Levi und Kas Haverkort ins morgige Sprintrennen über 15 Runden. Beide treten für das Team GP Elite an. Als bester Rookie klassierte sich Flynt Schuring aus dem Team Schumacher CLRT auf dem sechsten Platz.

«Es hätte kaum besser laufen können», strahlte Theo Oeverhaus nach dem Qualifying zum ersten Saisonrennen des Porsche Mobil 1 Supercup. In einer spannenden Schlussphase sicherte sich der 20-jährige Osnabrücker aus dem Team Proton Huber Competition in Imola die erste Pole-Position des Jahres. «Es ist mir gelungen, eine gute Runde zusammenzubringen. Das Auto hat sich super angefühlt, vielen Dank an mein Team. Nun kann ich es kaum abwarten, ins Rennen zu gehen – und es hoffentlich zu gewinnen! Den Speed dazu müsste ich haben», so Oeverhaus nach seiner ersten Trainingsbestzeit im Porsche Mobil 1 Supercup. Der zweite Porsche-Junior, der Franzose Alessandro Ghiretti aus dem Team Schumacher CLRT, qualifizierte seinen Porsche 911 GT3 Cup für die neunte Startposition.

Neben Oeverhaus wird Ariel Levi am Sonntag das Sprintrennen über 15 Runden aus der ersten Startreihe aufnehmen. Der Israeli musste sich nur um den Wimpernschlag von 32 Tausendstelsekunden geschlagen geben. „Das Qualifying lief richtig gut», freute sich der Fahrer aus dem Team GP Elite. «Es war heute heißer als während des gestrigen Trainings, das kam mir entgegen. Meine Mechaniker haben vor dem Wechsel auf den neuen Reifensatz etwas an der Fahrwerksabstimmung verändert, und das hat gut funktioniert. Mein Ziel für morgen? Gewinnen natürlich!»

Mit Startplatz 3 sicherte sich auch Levis Stallgefährte Kas Haverkort eine glänzende Ausgangsposition für das Rennen auf dem 4,909 Kilometer langen Grand-Prix-Kurs in Norditalien. «Alles bestens», berichtete der Niederländer. «Mit dem ersten Reifensatz war ich weniger zufrieden, aber das war ja nicht der entscheidende. Mit den neuen Michelin fühlte sich das Auto prima an. Das hat mir das Vertrauen gegeben, voll zu attackieren. Nun schaue ich mal, wie es morgen läuft. Im Supercup kommt es darauf an, in allen Rennen auf dem Podium oder zumindest unter den ersten Fünf zu landen. Dennoch fahre ich natürlich voll auf Sieg!»

Hinter Haverkort klassierten sich mit dem Franzosen Marvin Klein aus der österreichischen Mannschaft BWT Lechner Racing und dem Deutschen Alexander Tauscher vom italienischen Target-Team zwei weitere Mitfavoriten.

Als bester Rookie stellte Flynt Schuring seinen Neunelfer auf die sechste Startposition. «Ich bin zufrieden», erklärte der Niederländer aus dem französischen Rennstall Schumacher CLRT. «Mit dem ersten Reifensatz habe ich zunächst versucht, einen guten Rhythmus zu finden und die Track Limits auszuloten, um keine Strafe zu riskieren. Mit dem zweiten Reifensatz ist mir dann eine gute Runde gelungen – lediglich im letzten Sektor hätte ich noch ein bisschen mehr herausholen können. Ich bin optimistisch für morgen. Ich werde mein Bestes geben, und dann sehen wir, was dabei herauskommt.»

Robert de Haan hat an gleicher Stelle im April beide Läufe zum Porsche Carrera Cup Deutschland gewonnen. Am Sonntag startet der Niederländer im zweiten Porsche 911 GT3 Cup von BWT Lechner Racing vom siebten Platz in den Supercup-Saisonauftakt. Neben ihm wird sich der Franzose Mathys Jaubert aus dem französischen Rennstall Martinet by Alméras einreihen. Die Top 10 komplettiert der jüngste Fahrer im Feld, der 18 Jahre alte Deutsche Janne Stiak von Target SRL. Die enorme Ausgeglichenheit unter den Teilnehmern belegen die geringen Zeitabstände: Rund zwei Zehntelsekunden trennen die Startpositionen drei und elf lediglich.

Der Start zum Auftaktrennen des Porsche Mobil 1 Supercup 2025 erfolgt am Sonntag um 11.45 Uhr. Auf dem Programm stehen 15 Runden über eine Gesamtdistanz von 73,63 Kilometern beziehungsweise eine maximale Renndauer von 30 Minuten plus eine Runde.

Im deutschsprachigen Raum zeigen die TV-Sender Eurosport und Sky Sport das Rennen live.