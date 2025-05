Porsche feiert ersten Saisonsieg in Zandvoort

Erster Saisonsieg für Porsche und Rutronik Racing im ersten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Zandvoort. Patric Niederhauser und Sven Müller siegen in ihrem Porsche 911 GT3 R.

Selbst eine angepasste BoP kann Porsche nicht stoppen! Patric Niederhauser und Sven Müller gewinnen den ersten Aufschlag des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Zandvoort. Vom dritten Startplatz fahren die Porsche-Vertragsfahrer zum kontrollierten Sieg an der Nordseeküste.

Rang zwei geht an Luca Engstler und Jordan Pepper im Grasser Lamborghini. Nach einer Rennstunde fehlten 5,858 Sekunden auf den siegreichen Porsche.

Lucas Auer und Maro Engel komplettieren im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 die Top 3-Positionen.

Nach der ersten Runde wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen, der Grund dafür sind mehrere Kollisionen im Teilnehmerfeld. Konsta Lappalainen verlor direkt auf der Start-Ziel-Geraden nach einer Berührung mit einem Garage 59 McLaren die Fronthaube. Am Ausgang von Kurve eins wurde Dennis Marschall umgedreht. Jusuf Owega und Matisse Lismont kollidierten in der zweiten Kurve und blieben im Kies stehen. Gustav Bergström und Marcos Siebert schieden ebenfalls nach Kollisionen in der Box aus.

Nach dem Restart kollidierte Ferrari-Werksfahrer Alessio Rovera mit Ricardo Feller. Feller schleppte sich mit einen Reifenschaden zurück in die Box und konnte das Rennen fortsetzen, während Rovera in der Box aufgab. Auch Adam Smalley und Henrique Chaves stellten ihre Dienstfahrzeuge ab.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Zandvoort Rennen 1 (Top 10):

1. Sven Müller/Patric Niederhauser – Rutronik Racing – Porsche 911 GT3 R

2. Jordan Pepper/Luca Engstler – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

3. Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

4. Gilles Magnus/Paul Evrard – Sainteloc Racing – Audi R8 LMS GT3

5. Charles Weerts/Kelvin van der Linde - WRT - BMW M4 GT3

6. Marvin Kirchhöfer/Benjamin Goethe - Garage 59 - McLaren 720S GT3

7. Sandy Mitchell/Hugo Cook - Barwell Motorsport - McLaren 720S GT3

8. Maxime Martin/Luca Stolz – Boutsen VDS – Mercedes-AMG GT3

9. Thomas Neubauer/Arthur Leclerc - AF Corse - Ferrari 296 GT3

10. Alex Arkin Aka/Ezequiel Perez Companc - Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3