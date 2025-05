ADAC GT Masters mit breiter TV- und Streampräsenz

Mit dem breitesten TV- und Streaming-Angebot startet das ADAC GT Masters in die Saison 2025. SPORT1 überträgt weiterhin die Rennserie. Auch auf Joyn, YouTube und bei ServusTV wird die GT3-Serie übertragen.

Gute Nachrichten für alle Fans des ADAC GT Masters: Das TV- und Streaming-Angebot der Serie wird im deutschsprachigen Bereich nochmals stark ausgebaut und ist so breit wie nie zuvor. Der Sender SPORT1 bleibt auch in der Saison 2025 Free-TV-Partner der Serie. Die Multichannel-Plattform strahlt ausgewählte Rennen live im Free-TV aus und überträgt alle Läufe als Livestream auf sport1.de. Mit Liveübertragungen aller Rennen auf der kostenlosen Streamingplattform Joyn wird die breite mediale Präsenz des ADAC GT Masters in der Saison 2025 noch einmal deutlich erweitert.

Auch auf der Streamingplattform ServusTV ON sind alle zwölf Rennen kostenlos zu sehen. Alle Rennen gibt es auch mit englischem Kommentar auf dem ADAC Motorsport YouTube-Kanal. Auch international hat das ADAC GT Masters in der Saison 2025 eine große Reichweite. Weltweit sind die Rennen in 120 Territorien live oder re-live zu sehen. Das ADAC GT Masters startet vom 23. bis 25. Mai auf dem Dekra Lausitzring im Rahmen der DTM in die neue Saison.

Die Partnerschaft mit SPORT1 geht nun in eine weitere Saison, die langjährige und gute Zusammenarbeit mit dem Sportsender aus München findet auch im Jahr 2025 ihre Fortsetzung. Die Läufe des ADAC GT Masters werden live auf den verschiedenen Kanälen des Senders übertragen und bieten damit den jungen Nachwuchspiloten neben einer sportlichen auch eine ideale mediale Plattform.

Der kostenlose ProSiebenSat.1-Superstreamer Joyn bietet mit über 60 TV-Sendern eine riesige Auswahl und macht Web-TV damit so einfach wie noch nie. Alle Rennen des ADAC GT Masters werden in der Saison 2025 erstmals von Joyn live übertragen. Gemeinsam mit den Liveübertragungen der DTM und der ADAC GT4 Germany wird Joyn zur perfekten Streamingplattform für alle Motorsportfans. In der umfangreichen Mediathek stehen zudem im Nachgang alle Läufe auf Abruf bereit.

Das umfangreiche Streaming-Angebot des ADAC GT Masters wird von ServusTV abgerundet. Auf der kostenlosen Plattform ServusTV ON sind ebenfalls alle Rennen live zu sehen. Bei YouTube werden auf dem Kanal @adacmotorsports zudem alle Rennen mit englischem Kommentar live gezeigt und stehen dort im Anschluss ebenso wie Highlight-Zusammenfassungen bereit.