Porsche-Überraschung im ersten Zandvoort-Qualifying

Damit haben wohl nur die wenigsten gerechnet: Lionspeed GP steht auf der Pole-Position für den ersten GT World Challenge Europe Sprint Cup-Lauf in Zandvoort. Bastian Buus fuhr auf den besten Startplatz.

Handfeste Überraschung in Zandvoort: Bastian Buus fuhr im Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R auf die Pole-Position für den ersten Sprint Cup-Lauf an der niederländischen Nordseeküste. Der Däne umrundete den Kurs im Fahrzeug, welches er sich mit Bashar Mardini teilt, in 1:32.812 Minuten. Damit ist Buus, der ursprünglich dieses Jahr in der DTM starten sollte, der einzige Pilot, der die Schallmauer von 1:33 Minuten durchbrach.

Rang zwei geht an Gilles Magnus im Sainteloc Racing Audi. Der Belgier umrundete den Kurs in 1:33.033 Minuten und hatte somit etwas mehr als zwei Zehntel Rückstand auf die Bestzeit.

Der Luxemburger Dylan Pereira fuhr auf den dritten Startrang im Audi von Audi von Tresor Attempto Racing.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Zandvoort Qualifying 1 (Top 10):

1. Bastian Buus/Bashar Mardini - Lionspeed GP - Porsche 911 GT3 R

2. Gilles Magnus/Paul Evrard - Sainteloc Racing - Audi R8 LMS GT3

3. Dylan Pereira/Andrey Mukovoz – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3

4. Sven Müller/Patric Niederhauser - Rutronik Racing - Porsche 911 GT3 R

5. Ricardo Feller/Gabiel Rindone – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R

6. Alessio Rovera/Vincent Abril - AF Corse - Ferrari 296 GT3

7. Dennis Marschall/Dustin Blattner – Kessel Racing – Ferrari 296 GT3

8. Jordan Pepper/Luca Engstler – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

9. Augusto Farfus/Darren Leung - Paradine Competition - BMW M4 GT3

10. Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

