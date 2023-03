Marijan Griebel mit Belux-Auftaktsieg in Belgien

In Belgien nichts Neues – auch 2023 gewinnt Marijan Griebel den Saisonstart im Stellantis Motorsport Rally Cup Belux, hochklassiges Duell mit Österreicher Julian Wagner entscheidet der Pfälzer letztlich für sich.

Marijan Griebel (33, Hahnweiler) und sein fünf Jahre jüngerer Beifahrer Tobias Braun (Bückeburg) befinden sich momentan im Dauereinsatz. Eine Woche nach dem Gesamtsieg bei der Rallye Kempenich ging es für das Duo nach Tschechien zu mehrtägigen Testfahrten im Skoda Fabia RS Rally2, um sich auf die bevorstehende Saison in der Deutschen Rallye Meisterschaft vorzubereiten. Anschließend wurde die Bundesrepublik einmal gen Westen in Richtung Belgien durchquert, wo am vergangenen Wochenende der Auftakt des Stellantis Motorsport Rally Cup Belux stattfand.

Dort waren Griebel und Braun wie im vergangenen Jahr im frontangetriebenen Peugeot 208 Rally4 des luxemburgischen FS-Sport Teams unterwegs. Die zwölf Wertungsprüfungen mit etwas mehr als 150 Kilometern auf Bestzeit lagen um die Stadt Vresse-sur-Semois nahe der französischen Grenze in der hügeligen Ardennenregion verteilt.

Griebel zeigte, dass ihm die Umstellung vom Skoda auf den Peugeot nicht allzu schwer fiel und konnte sich mit zwei Bestzeiten auf den ersten beiden Wertungsprüfungen direkt an die Spitze des mit dreizehn Teilnehmern ordentlich besetzten Markenpokals setzen. Härtester Verfolger war, wie bereits mehrfach im vergangenen Jahr, der Österreicher Julian Wagner, der dem Pfälzer stets dicht auf den Fersen blieb.

Doch der Polizeioberkommissar hielt dem Druck stand, blieb über die gesamte Rallyedistanz fehlerfrei und konnte seinen Auftaktsieg aus dem Vorjahr letztlich mit knapp zehn Sekunden Vorsprung wiederholen und sich so die Tabellenführung im Markenpokal sichern.

«Die South Belgian Rally hat mir im letzten Jahr schon extrem gut gefallen. Die Strecken sind flüssig, abwechslungsreich und einfach extrem schön zu fahren. Unser Peugeot 208 Rally4 hat das ganze Wochenende tadellos funktioniert und wir hatten viel Spaß. So kann es gerne weitergehen», resümiert Griebel nach dem Ziel.

Zeit zum Durchatmen bleibt kaum. Am kommenden Wochenende steht bei der Rallye Buten un Binnen in der Nähe von Bremen ein letzter Test im Skoda Fabia RS Rally2 an, ehe eine Woche später die Deutsche Rallye Meisterschaft im Erzgebirge rund um Stollberg in die neue Saison startet.

Der zweite Lauf zum Stellantis Motorsport Rally Cup Belux findet am dritten Maiwochenende rund um das belgische Bocholt in Flandern statt.