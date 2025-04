«Kini-Fullgas-Festival» am 1. Mai in Wiesing 29.04.2025 - 11:23 Von Johannes Orasche

© Kini Bike World Am 1. Mai findet wieder das Kini-Fullgas-Festival in Tirol statt

Das spektakuläre Kini-Fullgas-Festival in Wiesing am Eingang des Zillertals leitet auch in diesem Jahr am 1. Mai offiziell die Eröffnung der neuen Rennsaison ein.