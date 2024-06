Xross Hard Enduro Rallye: Ohne Letti war der Weg frei

Wade Young (GASGAS) hat in der verletzungsbedingten Abwesenheit von Manuel Lettenbichler die dritte Runde der Hard-Enduro-Weltmeisterschaft in Serbien gewonnen. Michael Walkner erstmals auf dem Podium.

Mit einem Vorsprung von 9 Minuten und 24 Sekunden auf Teodor Kabakchiev von Sherco Factory Racing ging Wade Young (GASGAS) in den letzten Tag der Xross Rallye in Serbien und hatte die Siegertrophäe schon fast in der Hand. Allerdings musste er noch einen brutal anspruchsvollen letzten Tag überstehen, um den Sieg zu sichern. Da Kabakchiev bereit war, den Südafrikaner auf Schritt und Tritt unter Druck zu setzen, war es für Young alles andere als leicht, die Ziellinie als Erster zu erreichen.

Da die Temperaturen in Serbien auf über 30 Grad kletterten, änderten die Organisatoren die Strecke, um die Intensität der anspruchsvollsten Abschnitte zu verringern. Doch mit über dreieinhalb Stunden Fahrzeit für die meisten Spitzenfahrer war der dritte Offroad-Tag immer noch ein ordentliches Workout.

Mit über neun Minuten Rückstand auf seinen Rivalen Young gab Kabakchiev am letzten Tag alles, um den Südafrikaner einzuholen. Der Bulgare machte mächtig Druck. Nach 9 von 11 Sektionen hatte er den Rückstand auf knapp über drei Minuten verkürzt.

Young schlug daraufhin in den letzten beiden Sektoren zurück und hielt den Sherco-Fahrer in Schach. Mit seinem Sieg führt er nun die Meisterschaftswertung am Ende der dritten Runde an. Manuel Lettenbichler hatte sich in der Vorbereitung auf die Rallye in Serbien beim Training am Knie verletzt, musste sich einer OP unterziehen und fiel somit verletzungsbedingt aus.

Kabakchiev zeigte am dritten Offroad-Tag eine unglaubliche Leistung und wurde für seine Bemühungen mit dem Sieg in der Tageswertung belohnt. In der Gesamtwertung musste er sich jedoch mit dem zweiten Platz begnügen. Am Ende lag er nach fast 13 Stunden Renndauer nur 2 Minuten und 42 Sekunden hinter Young.

Der Österreicher Michael Walkner (GASGAS) genoss einen soliden letzten Tag in Serbien und komplettierte somit erstmals das Podium eines Hard-Enduro-WM-Laufs als Dritter.

Ein starker Finaltag von Mario Roman (Sherco) brachte ihn auf den vierten Platz und festigte damit seine Position als Vierter in der Gesamtwertung in Serbien. David Cyprian (KTM) krönte die Veranstaltung mit dem fünften Gesamtrang, seinem bisher besten Ergebnis in der Weltmeisterschaft.

Wade Young: «Ich bin so glücklich, dass ich den Job erledigt habe und das Rennen gewinnen konnte. Es war ein unglaubliches Rennen, super hart bei der Hitze, aber ich habe es geliebt. Mein Motorrad hat die ganze Woche über perfekt funktioniert. Ich kann den Jungs von meinem Team Red Bull Leader Tread nicht genug für ihre Unterstützung danken, die dieses Ergebnis möglich gemacht haben.»

Teodor Kabakchiev: «Ich habe alles gegeben. Ich glaube, so gut bin ich seit langem nicht mehr gefahren. Dies ist eines meiner Lieblingsrennen. Es ist schon etwas Besonderes, in Serbien um die Weltmeisterschaft zu fahren. Es wäre schön gewesen, ganz oben auf dem Podium zu stehen, aber ich bin zufrieden mit meiner Leistung, ich habe alles gegeben.»

Michael Walkner: «Ich habe die ganze Zeit mit Mario gekämpft. Ich wusste, dass es zwischen uns eng werden würde, also habe ich versucht, den Abstand zu ihm zu halten. Es fühlt sich unglaublich an, in der Weltmeisterschaft auf dem Podium zu stehen!»

Nach dem Xross bewegt sich die Hard-Enduro-WM zu den legendären Red Bull Romaniacs, die vom 23. bis 27. Juli stattfinden.

Ergebnisse Xross Hard Enduro Rallye Serbien:

1. Wade Young (GASGAS), 12:43,48 Stunden

2. Teodor Kabakchiev (Sherco), 12:46,31

3. Michael Walkner (GASGAS), 12:58,20

4. Mario Roman (Sherco), 13:14,33

5. David Cyprian (KTM), 13:45,16

6. Mitch Brightmore (Husqvarna), 13:50,23

7. Graham Jarvis (Husqvarna), 13:57,48

8. James Moore (GASGAS), 13:58,40

9. Matthew Green (KTM), 14:01,49

10. Francesc Moret (Sherco), 14:06,44

Vorläufiger WM-Stand nach 3 von 7 Läufen:

1. Wade Young (GASGAS), 49 Punkte

2. Mario Roman (Sherco), 47

3. Manuel Lettenbichler (KTM), 45

4. Teodor Kabakchiev (Sherco), 40

5. Mitch Brightmore (Husqvarna), 38

6. Francesc Moret (Sherco), 27

7. Matthew Green (KTM), 27

8. Marc Riba (KTM), 25

9. David Cyprian (KTM), 21

10. Vaclav Nedved (KTM), 19